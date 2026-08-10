美国“外行任大使”现象惹质疑
美国《华盛顿邮报》近期梳理了本届美国总统任期内已任命或提名的驻外大使名单，发现其中绝大多数要么是助选的“金主”，要么是政治方面的“忠实拥趸”。该报认为，这种做法违背了数十年来主要从职业外交官中挑选驻外大使的美国传统。
这是5月15日在美国首都华盛顿拍摄的美国国务院外景。新华社记者李睿摄
《华盛顿邮报》6日发表的这篇报道援引美国外交人员协会的数据，比较了自福特总统之后历任美国总统任内国会中期选举年份的驻外大使岗位情况。数据显示，截至今年7月中旬的本届美国政府任期内，在任大使90人，其中仅25人为职业外交官出身，占比不到三分之一，其余65人属于“政治任命”；尚有102个大使岗位空缺，超过岗位总数一半，其中72个岗位未提名人选，另外30名大使候选人正等待国会参议院批准。
报道根据数据分析，本届政府已任命或提名的百余名大使人选中，90%并非来自职业外交官队伍，而是出自现任总统的支持者阵营。
在民主党籍总统拜登任内，截至中期选举年7月中旬，美国有134名驻外大使在任，其中84人为职业外交官。
法律专家指出，尽管美国1980年出台的《外交服务法》明确要求驻外大使必须由具有外交经验的人员担任，不可用作政治赞助人的奖励，但因为美国总统拥有人事任命权，该法条仅被当作“建议”。
来 源：新华社
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
Ⅰ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作社会08-08
-
温州全域联动打好防汛防台主动仗社会08-09
-
温州防台风应急响应调整为Ⅰ级科教文体08-08
-
雨量大、影响久！温州市气象台详解台风“白海豚”动向独家报道08-08
-
台风“白海豚”来袭，温州北站站南隧道8月8日18时起封闭管制！社会08-09
-
通信受阻下5分钟恢复信号 国家电网首台“双模三星”卫星通信车支援乐清社会08-09
-
风雨天人心先暖了 洞头村干部背起患病老人转移避险社会08-09
-
防台乡音从天而降 平阳闹村无人机喊话，督促村民做好台风防范社会08-09
-
“白海豚”登陆前夕，记者再访乐清西门岛：“该加固的加固，该撤的撤，心里踏实了”社会08-09
-
紧固光伏组件 温州海经区全面开展新能源项目风险排查社会08-09