新华社 2026-08-10 10:52:25

该报认为，这种做法违背了数十年来主要从职业外交官中挑选驻外大使的美国传统。

美国《华盛顿邮报》近期梳理了本届美国总统任期内已任命或提名的驻外大使名单，发现其中绝大多数要么是助选的“金主”，要么是政治方面的“忠实拥趸”。该报认为，这种做法违背了数十年来主要从职业外交官中挑选驻外大使的美国传统。

这是5月15日在美国首都华盛顿拍摄的美国国务院外景。新华社记者李睿摄

《华盛顿邮报》6日发表的这篇报道援引美国外交人员协会的数据，比较了自福特总统之后历任美国总统任内国会中期选举年份的驻外大使岗位情况。数据显示，截至今年7月中旬的本届美国政府任期内，在任大使90人，其中仅25人为职业外交官出身，占比不到三分之一，其余65人属于“政治任命”；尚有102个大使岗位空缺，超过岗位总数一半，其中72个岗位未提名人选，另外30名大使候选人正等待国会参议院批准。

报道根据数据分析，本届政府已任命或提名的百余名大使人选中，90%并非来自职业外交官队伍，而是出自现任总统的支持者阵营。

在民主党籍总统拜登任内，截至中期选举年7月中旬，美国有134名驻外大使在任，其中84人为职业外交官。

法律专家指出，尽管美国1980年出台的《外交服务法》明确要求驻外大使必须由具有外交经验的人员担任，不可用作政治赞助人的奖励，但因为美国总统拥有人事任命权，该法条仅被当作“建议”。

来 源：新华社

原标题： 美国“外行任大使”现象惹质疑

本文转自：温州新闻网 66wz.com