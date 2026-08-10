新华社 2026-08-10 10:54:39

公安部网安局在前期2次集中公布涉汛涉灾网络谣言典型案例的基础上，8月10日再次公布15起相关案例。

公安部网安局在前期2次集中公布涉汛涉灾网络谣言典型案例的基础上，8月10日再次公布15起相关案例。

这次公布的案例涉及广东、安徽、甘肃等地，个别网民为博取关注、吸粉引流，仍在恶意编造涉汛涉灾虚假内容，有的甚至使用AI工具篡改当地政府发布的安全通知，严重干扰防汛救灾工作，造成不良影响。公安机关网安部门迅速行动、严厉打击。目前，所有案涉属地公安机关均已对相关涉事人员依法行政处罚。

公安部网安局表示将持续严厉打击编造涉汛涉灾网络谣言违法犯罪活动，同时提示公众，根据治安管理处罚法规定，故意散布谣言，谎报险情、疫情、灾情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的，处十日以下拘留，可以并处罚款；造成严重后果的，将以编造、故意传播虚假信息罪追究刑事责任。

来 源：新华社

原标题： 公安部网安局再次公布15起涉汛涉灾网络谣言案例

记者 李明辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com