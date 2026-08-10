生成式人工智能领域新设企业增长28.0%
市场监管总局公布的数据显示：上半年，全国新设“8大新兴产业+9大未来产业”相关企业56.1万户，保持稳定增长态势，为推动新质生产力发展注入源头活水。其中，生成式人工智能领域新设企业5.5万户，同比增长28.0%；人形机器人领域新设企业11.6万户，增长9.5%，新产业新赛道加速形成新的经济增长点。
服务业相关经营主体亮点突出。服务业新设企业395.7万户，与去年同期持平，为扩内需促消费注入新动能。高技术服务业加速壮大，信息传输和软件技术服务业新设企业32.2万户，同比增长3.3%；检验检测服务业新设企业1.6万户，增长43.9%；科技成果转化服务业新设企业45.9万户，增长6.8%。
制造业企业转型升级步伐加快。装备制造业向高端迈进。上半年，高端装备制造业新设企业2.8万户，同比增长2.5%。其中，智能装备制造业增长6.4%，城市轨道装备制造业增长4.4%。高技术制造业增势强劲。截至6月底，高技术制造业企业总量达33.0万户，上半年新设1.5万户。其中，航天器及运载火箭制造业新设企业同比增长185.7%，光纤、光缆制造业增长129.4%，集成电路制造业增长24.2%。
来 源：人民日报
记者 林丽鹂
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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