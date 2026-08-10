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视频：温州平阳“00后”民警台风天首日值守 他轻轻为群众盖好被子

平阳县公安局 2026-08-10 11:15:00

　　台风夜，为值守的民警们点赞。

来　源：平阳县公安局

原标题： 温州平阳：“00后”民警台风天首日值守 他轻轻为群众盖好被子

作者：毛聚

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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