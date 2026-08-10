正在阅读：3视频：温州瓯海台风夜电力工人冒雨抢修 市民主动停车照亮现场

视频：温州瓯海台风夜电力工人冒雨抢修 市民主动停车照亮现场

温州市瓯海区融媒体中心 2026-08-10 11:21:00

　　8月9日晚，“白海豚”来袭，风雨大作。温州市瓯海区潘桥街道宁波路，电力工人冒雨抢修电力设施，雨夜现场一片昏暗。路过的市民吴女士见状，主动停车，亮起车灯，为抢修人员照亮作业现场。

来　源：温州市瓯海区融媒体中心

原标题： 温州瓯海：台风夜电力工人冒雨抢修 市民主动停车照亮现场

作者：许文星

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11