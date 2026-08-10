视频：“能不能把我打马赛克？”温州瑞安女村干部瘸腿仍坚持下一线

瑞安市融媒体中心 2026-08-10 11:26:00

台风一线，温州瑞安莘塍一名女村干部带伤坚守岗位。腿脚不便的她依旧奔赴工作现场，雨水打湿眼镜、浸透衣衫。面对镜头，她提出希望给自己打上马赛克，不愿出镜。

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原标题： “能不能把我打马赛克？”温州瑞安女村干部瘸腿仍坚持下一线

作者：金苇

本文转自：温州新闻网 66wz.com