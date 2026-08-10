路径长、风雨强、覆盖广 “白海豚”致多项气象指标刷新历史纪录

温州新闻网 2026-08-10 12:34:00

今年第13号台风“白海豚”长途奔袭登陆浙江，先后两次登陆浙南沿海，以大范围、长时间、高强度风雨影响温州等地，多项气象指标刷新历史纪录。

温州网讯（记者 张湉） 今年第13号台风“白海豚”长途奔袭登陆浙江，先后两次登陆浙南沿海，以大范围、长时间、高强度风雨影响温州等地，多项气象指标刷新历史纪录。截至10日上午，台风已深入浙西内陆并持续减弱，预计继续向西北方向移动。

据气象监测，台风“白海豚”9日17时30分在台州玉环市坎门街道沿海首次登陆，为强台风级，中心气压945百帕，最大风速42米/秒（14级）。18时40分，其在温州乐清市翁垟街道沿海二次登陆，为台风级，中心最大风力13级（38米/秒），最低气压950百帕。10日9时，台风中心位于丽水龙泉市境内，减弱为热带风暴级，中心气压988百帕，外围最大风力9级（23米/秒）。预计其将以每小时15至20公里的速度向西北移动，强度持续减弱。

台风“白海豚”为今年影响浙江的重点台风，主要具备以下特点：

一是路径超长。该台风自远洋生成，全程行进超6000公里，最终以台风级正面登陆浙南，登陆路径、行程长度均为当地有气象记录以来首例。

二是风雨极强。本次台风风雨叠加、致灾风险极高，大风、降雨强度均达历史高位。全市12级以上大风持续30小时，58个站点监测到12级以上大风，洞头区鹿西岛最大风速达54.4米/秒（16级）。7日08时至10日09时，全市面雨量211.3毫米，区县降雨差异显著，乐清387.1毫米、永嘉303.3毫米降雨最为集中。单站极值方面，乐清福溪水库累计雨量670毫米为全市最高，乐清乐成街道小时最大雨强105.8毫米。全市共177个站点雨量超300毫米、77个站点超400毫米；乡镇层面，乐清龙西乡面雨量559.5毫米领跑全市，149个乡镇雨量超100毫米、89个超200毫米、23个超300毫米，局部洪涝、地质灾害风险突出。

三是覆盖极广。台风登陆后贯穿乐清、鹿城、瓯海等9个县（市、区），影响覆盖范围近年罕见。其中，温州核心城区鹿城近30年来首次遭遇台风中心过境，经受的风雨考验前所未有。

目前台风远离沿海、持续减弱，各地风雨影响逐步消退。下一步，相关部门将持续防范山洪、滑坡、城市内涝等次生灾害，抓实巡查排险、抢险救援和民生保障工作，全力守护群众生命财产安全、稳住生产生活秩序。

本文转自：温州新闻网 66wz.com