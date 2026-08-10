路径长、风雨强、覆盖广 “白海豚”致多项气象指标刷新历史纪录
温州网讯（记者 张湉） 今年第13号台风“白海豚”长途奔袭登陆浙江，先后两次登陆浙南沿海，以大范围、长时间、高强度风雨影响温州等地，多项气象指标刷新历史纪录。截至10日上午，台风已深入浙西内陆并持续减弱，预计继续向西北方向移动。
据气象监测，台风“白海豚”9日17时30分在台州玉环市坎门街道沿海首次登陆，为强台风级，中心气压945百帕，最大风速42米/秒（14级）。18时40分，其在温州乐清市翁垟街道沿海二次登陆，为台风级，中心最大风力13级（38米/秒），最低气压950百帕。10日9时，台风中心位于丽水龙泉市境内，减弱为热带风暴级，中心气压988百帕，外围最大风力9级（23米/秒）。预计其将以每小时15至20公里的速度向西北移动，强度持续减弱。
台风“白海豚”为今年影响浙江的重点台风，主要具备以下特点：
一是路径超长。该台风自远洋生成，全程行进超6000公里，最终以台风级正面登陆浙南，登陆路径、行程长度均为当地有气象记录以来首例。
二是风雨极强。本次台风风雨叠加、致灾风险极高，大风、降雨强度均达历史高位。全市12级以上大风持续30小时，58个站点监测到12级以上大风，洞头区鹿西岛最大风速达54.4米/秒（16级）。7日08时至10日09时，全市面雨量211.3毫米，区县降雨差异显著，乐清387.1毫米、永嘉303.3毫米降雨最为集中。单站极值方面，乐清福溪水库累计雨量670毫米为全市最高，乐清乐成街道小时最大雨强105.8毫米。全市共177个站点雨量超300毫米、77个站点超400毫米；乡镇层面，乐清龙西乡面雨量559.5毫米领跑全市，149个乡镇雨量超100毫米、89个超200毫米、23个超300毫米，局部洪涝、地质灾害风险突出。
三是覆盖极广。台风登陆后贯穿乐清、鹿城、瓯海等9个县（市、区），影响覆盖范围近年罕见。其中，温州核心城区鹿城近30年来首次遭遇台风中心过境，经受的风雨考验前所未有。
目前台风远离沿海、持续减弱，各地风雨影响逐步消退。下一步，相关部门将持续防范山洪、滑坡、城市内涝等次生灾害，抓实巡查排险、抢险救援和民生保障工作，全力守护群众生命财产安全、稳住生产生活秩序。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
Ⅰ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作社会08-08
-
温州全域联动打好防汛防台主动仗社会08-09
-
温州防台风应急响应调整为Ⅰ级科教文体08-08
-
雨量大、影响久！温州市气象台详解台风“白海豚”动向独家报道08-08
-
台风“白海豚”来袭，温州北站站南隧道8月8日18时起封闭管制！社会08-09
-
通信受阻下5分钟恢复信号 国家电网首台“双模三星”卫星通信车支援乐清社会08-09
-
风雨天人心先暖了 洞头村干部背起患病老人转移避险社会08-09
-
防台乡音从天而降 平阳闹村无人机喊话，督促村民做好台风防范社会08-09
-
“白海豚”登陆前夕，记者再访乐清西门岛：“该加固的加固，该撤的撤，心里踏实了”社会08-09
-
紧固光伏组件 温州海经区全面开展新能源项目风险排查社会08-09