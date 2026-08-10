沙土巴三国“共同防务”防什么

新华网 2026-08-10 13:20:08

沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦三国7日在沙特城市麦加签署《麦加共同防务协议》，其中“一国受袭、共同响应”的条款备受关注。

沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦三国7日在沙特城市麦加签署《麦加共同防务协议》，其中“一国受袭、共同响应”的条款备受关注。

分析人士指出，三国“抱团”的背后，既有近期中东安全形势恶化的现实压力，也反映出地区国家对美国安全承诺信心不足。三国寻求安全防务合作多元化，或将对地区局势产生长远影响，但这一防务协议的实际效果将如何仍有待观察。

三国“抱团”

7日，沙特王储兼首相穆罕默德和到访的土耳其总统埃尔多安、巴基斯坦总理夏巴兹出席了《麦加共同防务协议》签署仪式。

8月7日，沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德（中）、土耳其总统埃尔多安（左）和巴基斯坦总理夏巴兹在沙特麦加出席签字仪式。新华社发（沙特通讯社供图）

目前，协议文本还未公布，但据三方当天发表的联合声明，该协议将推动三国强化防务合作，旨在加强对任何侵略行为的共同威慑。埃尔多安表示，协议“不针对任何国家”。沙特外交副大臣拉耶德·克里姆利表示，该协议并非意在建立军事轴心或宗派集团，也与任何核野心或军备竞赛无关。

联合声明中，“对三国中任何一国的武装攻击将被视为对三国全体的攻击”这一内容受到外界高度关注，有舆论认为其与北约第五条规定的共同防御义务类似。土耳其外长费丹8日也对媒体表示，相关内容“在技术上等同于”北约第五条。不过他同时强调，除非受到攻击，否则三国联盟不会采取行动，而三国共同防御的具体方式等问题仍在讨论。

分析人士认为，该协议目前仍处于政治意向框架阶段，现在就将其与北约相提并论为时尚早。不过，该防务协议汇集了经济实力强大的沙特、拥有核武器的巴基斯坦以及北约成员国土耳其，三国各具优势，“联手”可以实现战略互补、共同获益。

英国广播电视台文章分析说，对沙特而言，在地区安全局势震荡的背景下，土耳其与巴基斯坦的军事实力将为其提供额外安全保障；对巴基斯坦而言，沙特的经济实力与土耳其的军事力量或为其对抗印度提供支撑；对土耳其来说，该协议除了强化防务外，还将促进其与沙特和巴基斯坦的生产与技术合作等，为土耳其国防工业发展带来更多机遇。

两重原因

分析普遍认为，沙土巴三国的防务“抱团”的背后有两方面原因。

一方面，中东安全形势恶化，地区国家安全需求凸显。当前，沙特安全需求迫切。美国和以色列自2月底对伊朗发动军事打击以来，沙特直接遭受战火冲击，近来与也门胡塞武装冲突再起，“安全绿洲”不复存在。与此同时，以色列近年来不断扩大在地区的军事行动，也引发沙土巴等国的广泛担忧。

3月18日晚，沙特首都利雅得南部地区遇袭现场升起浓烟。沙特阿拉伯国防部当晚发布消息说，利雅得当晚遭到弹道导弹袭击，防空系统拦截并摧毁4枚弹道导弹。新华社发

另一方面，随着对美国安全承诺信任持续走低，地区国家不得不加快探索加强自身安全的新途径。美国赖斯大学中东问题专家克里斯蒂安·乌尔里克森认为，从无视盟友劝阻发动对伊战争，到战事期间未能保护盟友，美方的一系列动作都促使地区国家重新调整对外战略和防御措施，加快寻求安全自主与防务伙伴多元化。

当前，该共同防务协议还有望实现扩员。费丹8日表示，有更多国家表达了加入该协议的意愿，“埃及很可能在下一阶段加入”。

地区媒体和专家认为，此次沙土巴签署共同防务协议，表明区域各国正在重新评估自身安全形势，这或标志着地区正在摆脱“美国设计的地区安全秩序”，开始形成“另一种全新的安全架构”。

长远影响

分析人士认为，沙土巴三方协议的签署牵动多方神经，或将对地区局势产生长远影响。

首先，削弱美国的地区影响力。美国史汀生中心高级研究员阿斯凡迪亚尔·米尔等专家认为，协议暂时还并不能完全取代沙特等与美国的安全伙伴关系，但已切实反映出美国已“透支”自身在地区的安全信誉，其在海湾甚至整个中东影响力的基础都受到了动摇。另有分析认为，从目前形势看，未来中东或加快安全自主步伐，美国长期以来形成的主导力会持续减弱。

这是6月7日拍摄的美国首都华盛顿国会大厦和交通标志。新华社记者李睿摄

其次，催生地缘政治新变化。有分析认为，沙土巴签署共同防务协议，将给以色列带来不小压力。土耳其与以色列因叙利亚问题矛盾重重，巴基斯坦则一直未承认以色列为主权国家，三国“抱团”或进一步改变中东力量平衡，加剧以色列安全焦虑。专家认为，该协议将导致以色列与沙特的关系正常化前景更趋复杂化，但可能促使以色列和印度进一步靠近。

也有分析人士认为，该协议在执行层面可能面临诸多现实难题，协议后续走向充满不确定性。埃及金字塔政治和战略研究中心副主任艾哈迈德·坎迪勒认为，该协议接下来面临的最大挑战，是如何实施目前尚不明确的“共同防御”。“这将反映出三方是有力的军事联盟，还是仅以威慑为主要目的的安全伙伴。”

卡塔尔半岛电视台网站文章说，该协议的实际作用，“在其经受真正考验之时才会体现”。

来 源：新华网

原标题： 沙土巴三国“共同防务”防什么

记者 吴宝澍 程睿泽 罗晨 参与记者：夏晓、徐皓夫、陈莹、马倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com