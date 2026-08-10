“绕不开”的霍尔木兹海峡

新华网 2026-08-10 13:21:15

伊朗8日围绕霍尔木兹海峡通航问题释放双重信号：一方面表示与阿曼已就通航“接近”达成协议，另一方面对美国提出重开海峡的前提条件。伊朗还表示，海峡重开与否和伊阿协议无关，而取决于美国是否接受相关条件。

伊朗8日围绕霍尔木兹海峡通航问题释放双重信号：一方面表示与阿曼已就通航“接近”达成协议，另一方面对美国提出重开海峡的前提条件。伊朗还表示，海峡重开与否和伊阿协议无关，而取决于美国是否接受相关条件。

分析人士认为，霍尔木兹海峡是伊朗争取战略利益的重要筹码，海峡能否正常通航仍取决于美伊双方的博弈。在海峡重开前景扑朔迷离的背景下，地区多国选择绕过海峡输出能源。不过，专家指出，这一“能源咽喉”既是美伊当前“绕不开”的核心议题，也是全球能源供应体系中难以替代的关键节点。

伊朗再提条件

伊朗外长阿拉格齐8日表示，伊朗同阿曼就霍尔木兹海峡通航问题的谈判“接近”达成协议，双方“正在确定一条临时路线”。但他同时强调，这并不意味着霍尔木兹海峡重开，“海峡的开放还取决于其他条件”。

6月28日，在伊拉克首都巴格达，伊朗外交部长阿拉格齐在一场新闻发布会上讲话。新华社发（哈利勒·达伍德摄）

伊朗媒体同日报道说，伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔公布了伊方对美国提出的海峡重开条件，包括美国应永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动，解除对伊海上封锁和全部制裁，归还伊朗被冻结资产并赔偿损失等。佐勒加德尔说，如果美国不改变其行为，霍尔木兹海峡将维持关闭状态。

分析人士认为，伊朗对美国提出的条件给伊阿围绕海峡通航释放的积极信号增加变数，也使海峡重开面临新的考验。

美伊6月中旬签署谅解备忘录后，因战事而关闭的霍尔木兹海峡一度重开，形成由伊朗管控的北部航道，以及阿曼一侧、美军提供通航协助的南部航道两条航道。美伊随后因“双航道”问题再起冲突，伊朗宣布再次关闭海峡。海峡关闭以来，伊朗与阿曼就海峡通航问题举行磋商，并于近日宣布双方就海峡拟定航道的地理坐标达成一致。

地区专家指出，当前海峡重开进程包含两个层面：伊朗与阿曼的谈判主要聚焦通航技术性安排，而海峡能否真正重开仍取决于美伊博弈。以色列国家安全研究所专家拉兹·齐姆特认为，在伊朗看来，其与阿曼的谈判“最多”是确定通航具体细节，即便双方达成协议，伊方也不会在美国满足自身要求之前实施相关安排。

美伊矛盾难解

连日来，美国总统特朗普及美方高官多次宣称霍尔木兹海峡将“很快”开放。不过分析人士认为，霍尔木兹海峡通航问题已成为美伊“绕不开”的核心议题，在双方互不妥协的背景下，海峡重开前景仍不明朗。

伊朗不会轻易放弃“海峡筹码”。美国昆西治国方略研究所等多家美国智库认为，伊朗寻求将其在战事期间形成的海峡管控能力，转化为对这一重要航道的长期管控安排。英国约克大学学者克里斯·费瑟斯通认为，伊朗的态度非常明确，即利用其对海峡的管控能力争取更多回报，在自身诉求得到满足前不会急于推动海峡全面恢复通航。

这是5月29日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的滞留在霍尔木兹海峡水域的商船（手机照片）。新华社记者温新年摄

美国难以接受伊朗提出的海峡重开条件。分析人士认为，若特朗普政府全盘接受伊方条件，就等同于对伊朗“投降”，将难以承受来自国内舆论和地区盟友的多重压力。

目前，美方尚未回应伊方要价，但可以预见的是，美方短期内不会作出重大让步，双方后续还将就各自诉求“议价”，甚至不排除再度出现军事冲突的可能。

此外，海峡通道不断发生袭击事件也给外交谈判增添了变数。据阿联酋媒体8日报道，阿布扎比国家石油公司一艘船只当天凌晨在通过海峡时遭导弹袭击。阿曼方面警告，针对商船的袭击在该海域持续发生，可能会阻碍谈判取得进展。

海峡难以替代

当前，海峡重开前景不明，全球能源价格持续震荡，“倒逼”地区产油国寻找绕道霍尔木兹海峡出口能源的“替代方案”。美国财政部长贝森特近日表示，随着越来越多的能源运输绕过霍尔木兹海峡，该海峡将逐步失去战略重要性。不过，分析人士指出，贝森特的这番言论意在削弱伊朗在海峡管理上的话语权，霍尔木兹海峡在全球能源运输体系中的重要地位短期内不会改变。

战事爆发后，地区多个产油国启用绕行霍尔木兹海峡的能源运输线路：沙特将更多东部油田的原油输送至西部延布港并经红海出口；阿联酋大幅增加陆路连通波斯湾和阿曼湾的“阿布扎比原油管道”运输量；伊拉克也启用陆路管道出口石油。另据媒体报道，地区多国正考虑建设绕开海峡的新管道项目。

不过，分析人士认为，这些线路仅能起到分流和应急功能，短期内无法取代霍尔木兹海峡的核心地位。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者温新年摄

从运输量看，替代线路的运力远低于霍尔木兹海峡。公开数据显示，美伊战事前，每天约有超过2000万桶石油通过霍尔木兹海峡运输，而目前沙特和阿联酋管道每天仅可运输约470万桶石油。

从长期看，新运输体系的建设面临诸多困难。卡塔尔全球问题中东委员会高级研究员弗雷德里克·施耐德指出，替代性设施的建设需要投入大量资金，且涉及复杂的政治环境和较长的建设周期，“在经济与安全上并不划算”。

此外，部分地区国家对霍尔木兹海峡存在结构性依赖。例如，科威特、卡塔尔和巴林等国没有海湾以外的海岸线，石油出口完全依赖霍尔木兹海峡，短期内很难找到替代线路。

美国《纽约时报》文章分析说，霍尔木兹海峡的重要性不仅在于运输能力，更在于海湾能源出口高度集中于这一狭窄通道，“相关替代方案难以改变全球能源运输格局”。

来 源：新华网

原标题： “绕不开”的霍尔木兹海峡

记者 阚静文 曹筱凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com