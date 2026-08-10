新华网 2026-08-10 13:21:57

德国莱比锡机场发现搭载爆炸物的无人机后，内政部长亚历山大·多布林特宣布该国将新建一所无人机安全研究机构，以应对这类威胁。

德国莱比锡机场发现搭载爆炸物的无人机后，内政部长亚历山大·多布林特宣布该国将新建一所无人机安全研究机构，以应对这类威胁。

据德国《星期日图片报》9日报道，这一新机构位于德国东部萨克森-安哈尔特州的德国航空航天中心试验机场，将于本月18日成立。多布林特表示，该机构将致力于开发和测试无人机防范技术，整合相关科研人员，根据安全部门要求进行技术创新，加强无人机安全研究。

7月24日，在德国首都柏林，一名女子骑车经过德国总理府。新华社记者张豪夫摄

按多布林特的说法，德国虽不处于战争状态，却时常成为“混合袭击”的针对目标，面临网络攻击、无人机袭击等威胁。无人机领域的应对措施需要专业研究机构提供支持。据德新社报道，所谓“混合袭击”通常不以直接对抗为目标，而是通过蓄意破坏、经济施压、散布虚假信息等多种手段扰乱局势，制造不确定性。

5日凌晨，莱比锡机场工作人员在南跑道附近一处货运区发现一架载有爆炸物的无人机，机场随即暂停航班运行。警方控制无人机并拆除爆炸物。德国联邦检察院正在调查这起事件，称其涉嫌危害德国国家安全。此外，一架货运飞机当天在该机场与一个不明飞行物相撞，调查人员怀疑飞行物为另一架无人机。

近期，德国多处军事设施、能源枢纽、海港、物流企业接连发生无人机非法飞越事件，各机场进入高度戒备状态。

来 源：新华网

原标题： 无人机威胁增多 德国新建机构研究应对

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com