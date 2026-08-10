让文博“随心逛”走向常态

新华网 2026-08-10 13:24:21

政策信号明确：博物馆的大门，正在向更多观众敞开。

暑期过半，文博游热度不减。在北京首都博物馆门口，专程来京游玩的广东游客王女士掏出身份证，刷证即入。“我们本来是逛街路过，顺便进来看看。没想到不用提前线上预约、不用繁琐操作，随时进馆看展，体验感特别好。”她说。

这种“顺便看看”的从容，如今正成为越来越多观众的体验。

7月20日，国家文物局发布《关于做好2026年暑期博物馆开放服务工作的通知》，明确要求各博物馆实事求是开展预约工作，对具备安全承载能力和错峰分流条件的场馆，原则上取消预约限制；确需保留预约的场馆，应简化预约操作流程，畅通预约渠道，保留人工窗口和电话预约等传统服务方式。

政策信号明确：博物馆的大门，正在向更多观众敞开。

“刷证即入”：有效化解一票难求

每到暑期、节假日，热门博物馆“一票难求”已成常态，不少游客因未提前预约错失参观机会，黄牛倒票乱象随之滋生，既降低群众观展体验，也削弱了博物馆公共服务底色。各地博物馆因地制宜推出便民方案，走出差异化优化路径。

南京城墙博物馆率先试点散客免预约，观众凭有效身份证件刷证即可直接入馆。博物馆副馆长任卓介绍，取消散客预约旨在打通公众走近历史文化的便捷通道，提升公共文化资源可及性；场馆同步保留团队预约、便民人工窗口与特殊群体绿色通道，保障各类人群均等享受文博服务。

而热门场馆则在探索更具弹性的方案。作为国内最热门的博物馆之一，陕西历史博物馆常年保持“高热”状态，被公众形容为“没有淡季，只有旺季和更旺季”。自2025年10月19日起，陕历博秦汉馆已实行免预约参观举措，而承载压力更大的本馆则继续保留线上预约。博物馆负责人表示，秦汉馆聚焦秦汉文明，展览空间相对充裕；而本馆作为综合性大馆，展品丰富、流量常年居高不下，实行预约制有助于合理控制人流，保障参观体验与文物安全。此外，本馆不仅在3月15日至11月15日取消了周一闭馆、每天延长开放1小时，还通过推出收费特展等方式增加了每日3000张门票供给，观众购买特展票后，无需额外预约即可进入本馆。

暑期，游客在陕西历史博物馆秦汉馆内有序参观。受访者供图

“放宽准入”：精细管理优化服务

免预约并不意味着管理责任的弱化。如何在简化入馆流程的同时，妥善保障参观秩序与文物安全，正在成为各大博物馆面临的新课题。

对此，中国博物馆协会理事马麟指出，博物馆的“公共文化空间”属性与是否实行预约并不冲突，其核心在于场馆是否具备应对弹性客流的管理能力。换言之，取消预约不是管理责任的终结，而是管理重心的转移——从“入馆前的票务管控”转向“入馆后的服务保障”。

南京城墙博物馆的实践恰好印证了这一理念。馆方在实施散客免预约的同时，同步推出一系列精细化管理措施：优化证件核验通道，提升入馆效率；增配安保力量，加强现场疏导；结合暑期延时开放，鼓励市民夜间错峰观展，既分散了日间客流压力，也丰富了城市夜游体验。这一套“组合拳”的核心逻辑，是在降低参观门槛的同时，把服务标准提上来，让公众的参观热情真正被激活。

南京城墙博物馆解放门景区“古今同框”展览装置。受访者供图

同样处于高客流状态下的陕西历史博物馆，则提供了另一种思路。2025年10月起，历时243天，博物馆采取“边开放边施工”模式完成空调、电力、库房、展柜等硬件改造，全新空调系统缓解展厅闷热问题，大幅改善观展硬件环境；暑期客流高峰期间，馆方同步扩容参观供给，增配工作人员、安保保洁与志愿者，强化现场疏导，确保观众即使在高峰时段也能拥有相对顺畅、舒适的参观环境，避免因人流密集而降低体验感甚至产生安全隐患。这种“扩容”与“提质”同步推进的做法，追求的是“进馆”与“观展体验”之间的统筹兼顾。

“随时到访”：让文化普惠触手可及

预约制度的优化调整，绝非仅为缓解暑期客流压力的临时举措，而是公共文博服务提质革新的长期抓手。想要让便民观展的利好持续惠及大众，关键在于跳出短期应急思维，建立一套稳定、可持续的长效运营机制。

事实上，国内不少文博场馆早已启动预约模式优化探索，形成分层分类、各具特色的长效管理方案，今年暑期新政更是进一步固化、推广这类成熟做法。

如重庆、深圳推进文博场馆免预约长效改革：重庆实现全市所有博物馆、纪念馆“随到随入”，依托客流实时预警、增配志愿疏导人员、常态化延时闭馆三重配套机制保障秩序；深圳全域61家博物馆永久取消预约限制，部分区级场馆常态化延长夜间开放时长，专门适配市民即兴打卡、顺路观展的日常需求。而无锡鸿山遗址博物馆、扬州多家地方博物馆同样长期实行散客免预约，仅设置单日客流承载上限，满载时短时限流，兼顾便民与文物安全。

长远来看，各地场馆统一的目标，就是不断提升文化服务供给能力，使“随时到访”成为常态，充分释放文博资源的公共普惠属性。让文物“活起来”，首先要让观众“走进来”。当文化惠民融入每一个普通人的日常选择，博物馆便更好践行了它的初心——属于人民，服务人民。

来 源：新华网

原标题： 新华网民生观察丨让文博“随心逛”走向常态

记者 张倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com