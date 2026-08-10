温州调整防台风应急响应为Ⅱ级

温州新闻网 2026-08-10 14:25:11

温州网8月10日讯（记者 诸葛之伊）台风“白海豚”中心已移出我市，强度逐渐减弱，全市汛情已趋于平稳，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于8月10日14时起将防台风应急响应调整为Ⅱ级。

据温州市气象台消息，今年第13号台风“白海豚”（热带风暴）今天9时中心位于丽水龙泉市境内，近中心最大风力9级（23米/秒）。预计“白海豚”将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱。我市沿海海面、沿海平原和内陆今天风力8-10和6-8级。我市今天阴有大雨到暴雨。

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