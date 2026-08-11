温州日报 2026-08-11 08:22:28

昨天下午，省委常委、市委书记张振丰赴温州海经区、乐清市等地，现场检查调度防台工作，并指导灾后恢复等工作。他强调，台风过境不等于风险解除，风雨暂歇后也不可掉以轻心。

温州网讯 昨天下午，省委常委、市委书记张振丰赴温州海经区、乐清市等地，现场检查调度防台工作，并指导灾后恢复等工作。他强调，台风过境不等于风险解除，风雨暂歇后也不可掉以轻心。全市上下要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，扎实有序做好防汛防台“后半篇文章”，全力保障人民群众生命财产安全。

来到温州海经区南堤辉腾车队工棚，张振丰察看人员转移安置、工棚受灾损毁、农作物受淹等情况，关切询问海经区整体受灾和灾后恢复工作。他强调，要坚持“风险不解除、人员不返回”原则，因地制宜做好抢险救灾和服务保障工作，在确保安全的前提下，分批分类组织人员有序返回；同时要加快抢修受损道路、电力、通信、供水等设施，安全有序恢复社会秩序和复工复产，切实维护社会大局稳定。

乐清市乐成街道西门社区三面环山、地势低洼，排涝通道单一。张振丰察看了解老城区内涝受灾、排水进度等情况，向坚守一线的基层干部表示感谢，向受灾群众表示慰问。他叮嘱属地要把保障人民群众生命财产安全放在首位，组织专业队伍力量，加快抢险救灾工作进度，最短时间恢复城乡正常运行秩序，努力把灾害损失降到最低。要总结经验做法、查摆短板弱项，补齐城市防洪排涝、流域综合治理、地质灾害治理、基础设施抗灾能力、基层应急实战能力短板。

来到乐清市方江屿村，张振丰实地察看村庄、农田内涝受灾等情况，了解除险和灾后恢复工作。他强调，要实时监测水情变化，动态排查风险隐患，科学精准做好排水排涝工作，严密防范山洪、地质灾害、内涝风险，一旦出现险情第一时间处置到位。

当天晚上，张振丰在市防指视频连线永嘉、乐清、鹿城等地，指导灾后恢复工作。他强调，各地各部门要始终绷紧安全之弦、扛起守护之责，慎终如始、持续作战、坚持到底，切实维护全市安全稳定大局。要严防次生灾害，加强对山区切坡建房点、环山公路、山塘水库及地质灾害隐患点的巡查排险，科学调度水库河网水位，落实落细安全管理要求。要强化民生保障，全力清理道路倒伏树木、建筑垃圾、淤泥积水，尽快恢复通电、通水、通信、通路，用心用情解决群众和企业的急难愁盼问题，精细化推进保险理赔、灾后救助等工作，做好困难救助和情绪疏导。要及时复盘总结，完善应急处置机制，持续提升基层防灾减灾救灾能力。

市领导陈应许、李宁、黄阳栩、曾瑞华等参加检查调度。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在温州海经区乐清市检查调度防台工作并视频连线指导灾后恢复工作

扎实有序做好防台“后半篇文章” 全力保障人民群众生命财产安全

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com