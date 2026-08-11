温州日报 2026-08-11 08:22:28

毫不松懈、抓实抓细台风后续处置工作，最大限度降低台风造成的影响，坚决守护人民群众生命财产安全。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰在鹿城区、永嘉县督导台风后续处置工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，认真落实省委省政府部署要求，发扬连续作战精神，毫不松懈、抓实抓细台风后续处置工作，最大限度降低台风造成的影响，坚决守护人民群众生命财产安全。

在鹿城区七都街道老涂一期03-B-15地块，张文杰详细了解在建工地受灾情况，强调要快速清理断枝落叶和路面杂物，修缮加固破损围挡和临建设施，在确保安全的前提下尽快恢复施工建设。他叮嘱属地负责人要迅速开展全面排查，抓紧修复受损市政基础设施，及时消除各类风险隐患，全力保障城市平稳有序运行。

在永嘉县枫林镇兆潭村，张文杰实地察看河流水势水位、雨后清淤清障等情况，与属地乡镇、部门负责人深入交流，强调要深入分析积水内涝成因，系统完善防洪排涝体系，全面提升防灾减灾能力；要加强景区安全管理，细致做好除险清患，为游客提供安全、整洁、优质的游玩环境。

督导中，张文杰向奋战在防汛防台一线的基层干部表示慰问，并强调，台风登陆过境并不意味着风险解除、汛情结束。要坚决克服麻痹思想、松劲心态，加强风险隐患排查整治，严密防范地质灾害、小流域山洪等次生灾害。要加快修复水利、电力、道路、通信等受损基础设施，精准指导推动复工复产复市，有序组织转移人员返回，尽快恢复正常生产生活秩序。

副市长崔波参加督导。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰在鹿城永嘉督导台风后续处置工作 毫不松懈抓实抓细

记者 缪眎眎

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