台风“白海豚”不走寻常路 今明两天温州仍有明显风雨

温州日报 2026-08-11 08:22:29

气象专家提醒，台风登陆不等于影响结束，庞大的外围环流今明两天仍将给温州带来明显的风雨，次生灾害风险不容忽视。

温州网讯 昨天上午11时，今年第13号台风“白海豚”中心移动至温州偏西方向约189公里的丽水龙泉市境内，减弱为热带风暴级，预计以每小时15-20公里的速度继续向西北方向移动，强度变化不大。气象专家提醒，台风登陆不等于影响结束，庞大的外围环流今明两天仍将给温州带来明显的风雨，次生灾害风险不容忽视。

据气象复盘，台风“白海豚”自9日17时30分起，先后在台州玉环、温州乐清完成两次登陆。不同于多数台风登陆后向西北方向快速移动离去，本次台风走出罕见的南调路径，登陆后贯穿乐清、鹿城、瓯海、龙湾、瑞安、平阳、文成、苍南、泰顺等县（市、区），在温州境内停留时长近8小时，直至10日2时才离开泰顺进入青田境内。对比此前台风“巴威”登陆后仅在本地停留约2小时，“白海豚”影响时间显著拉长，风雨综合强度也更强。

不少网友形容本次台风路径“十分诡异”，市气象局首席预报员曹楚对此作出专业解释：通常台风主要依靠副热带高压引导行进，而本次过程副热带高压势力偏弱，几乎无法对台风形成牵引，主导引导系统切换为大陆高压。受大陆高压东侧偏北风的推力作用，台风出现向南行进的特殊走向。台风进入陆地之后，受地面摩擦力、强度减弱双重因素叠加，路径演变会更加复杂多变。

据悉，本次“白海豚”是十分罕见的远洋台风，自远洋生成长途跋涉超6000公里，以台风级正面袭击温州，行程之长、登陆路径之远，为有气象记录以来所仅见。

从实况监测来看，7日8时至10日11时，温州全市面雨量216.8毫米；县级面雨量排名前三分别为：乐清市394.9毫米、永嘉县315.5毫米、瓯海区239.4毫米，最大站点为乐清龙西砩头640.3毫米，乐成街道出现105.8毫米的小时强降雨。全市全域出现11-13级大风，局部出现15-16级极端阵风，洞头鹿西、永嘉云岭九龙山均录得16级大风记录。

气象部门提醒，此次台风前期风雨大，今天到明天我市部分地区仍有暴雨，个别地区有大暴雨，面雨量30-50毫米，其中，北部地区有暴雨到大暴雨，局部面雨量100-200毫米。各地需继续防范强降水可能引发的山体滑坡、小流域山洪、城乡积涝等次生灾害。

来 源：温州日报

原标题： 台风“白海豚”不走寻常路 今明两天我市仍有明显风雨

记者 洪越风

本文转自：温州新闻网 66wz.com