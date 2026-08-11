温州日报 2026-08-11 08:22:29

因一句“当村干部就是要挨骂”，27岁的乐清市磐东村党总支书记、村委会主任杨学谦引发关注。昨天下午，忙活了一个周末的他终于可以回家休息，洗个热水澡。

温州网讯 因一句“当村干部就是要挨骂”，27岁的乐清市磐东村党总支书记、村委会主任杨学谦引发关注。昨天下午，忙活了一个周末的他终于可以回家休息，洗个热水澡。

担任村两委“一肩挑”干部大半年以来，他已经接连经历了两次台风考验。第一次“巴威”来的时候，村里哪些房子住着人、哪些人必须转移，都要靠一双脚一户户摸排，他一天最多走3万步。

这一次迎战“白海豚”，他心里已经有了一张更清楚的“防台地图”：哪几户住的是疑似危旧房，哪些老人需要特别留意，谁最容易往回跑，都能直接找到人。“这一次肯定比上一次从容一点，但还是会紧张，怕哪里做得不到位。”杨学谦说，8月8日一早，他索性带上换洗衣服住进了村委会大厅，和其他村干部轮班值守，晚上就睡在大厅的行军床上，过去4天都泡在村里，平均每天要在村里巡逻四五圈，绕一圈要一个小时。“基层工作没有什么‘捷径’，就得‘靠脚走’。”

磐东村常住人口中，约一半是新居民。不少人来自内陆地区，对台风缺少直观认识。转移时，有人看看外面的晴天，不相信台风要来；有人刚被劝进安置点，转身又跑回家。

8日白天，一户住在疑似危房的新居民一家四口，就让杨学谦来来回回跑了好多趟。

“走不走？台风马上来了。”

“不去。”

“那我等会儿再来接你。”

过一会儿，杨学谦绕村一圈，又到了他们家门口。夫妻俩的态度从“不去”，变成“等会儿去”，再变成“晚点去”。好不容易到了安置点，人又骑着三轮车走了。杨学谦只好再去追。

到了当天晚上，男子从手机监控里看到自家车子似乎被铁皮瓦砸了，又想回去。杨学谦把他拦下来：“你现在回去，万一自己再受伤怎么办？”

怕他再偷偷溜走，杨学谦干脆搬了张凳子，坐在安置点门口“守”着。等到外面的风雨真正大起来，对方终于只好留下。

这样的办法并不高明。杨学谦自己也承认：“这种工作只能用笨办法，没有什么太巧的办法。”反复跑、反复问、反复确认，确认一个人在哪儿，甚至要问“谁能给你作证”，直到确认安全为止。

“笨办法”之外，27岁的杨学谦也有自己的办法。

考虑到安置点里有不少孩子，他把自己的投影仪搬了过来，给孩子们放电影、发故事书；泡面、矿泉水之外，还张罗着炒粉、鱼丸汤、饺子等热食。看到行动不便的老人，就把床铺挪到合适的位置，再请村医量血压、询问身体情况。“外面狂风大作，安置点里面还是要有点小温馨。”他说。

当然，并不是每个人一开始都领情。“当村干部嘛，肯定是要挨骂的。”说起这件事，杨学谦语气很平常。

在“巴威”来之前，村里一处存在安全隐患的老房子局部坍塌，因为产权涉及11户人家，又是多年遗留下来的老问题，村民一着急，把气撒到了这个刚上任不久的年轻书记身上。

“当时我也委屈，心想这明明是私人产权，怎么都来骂我？”杨学谦说。但气归气，他还是笑着把话接下来：“好，我们慢慢处理，我先把情况弄清楚。”

拉警戒线、立警示牌、找师傅询价，再把拆除、简单重建、原样重建等方案摆出来，一户户协调意见。顶着太阳忙了一天后，变化出现了。

头天骂得最凶的村民，第二天再见到他，称呼变成了“杨书记”，笑脸相迎。7月初，隐患区域在台风“巴威”来之前顺利拆除，对方又在电话里对他说：“你们工作也不容易。”

“真正把事情处理好了，骂声可能就变成掌声了。”杨学谦说，那点委屈也就跟着消失了。

杨学谦觉得，这大概也是村干部这份工作的常态。

来 源：温州日报

原标题： “当村干部，哪有不挨骂” 乐清27岁村支书化骂声为掌声

记者 潘圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com