守住了村子却没守住自己的企业 乐清市南岳镇杏湾二村“一肩挑”干部吴天明冲锋防台一线

温州日报 2026-08-11 08:34:10

前夜“白海豚”登陆前后最吃劲的时间里，他一次也没回过厂。他守住了全村，却没守住厂子。

温州网讯 昨天上午9时许，乐清南岳镇风雨稍歇，村道满地狼藉。该镇杏湾二村杏中路的路旁，一棵碗口粗的梧桐被风拦腰折断，横亘路旁。吴天明带领党员干部弯腰钻到树干下，喊着口号合力抬升：“要早点清理，方便村民出入。”

采访间隙，吴天明掏出手机看时间，屏幕亮起，妻子在台风夜发来的照片赫然在目——卷拉门掀翻、落地窗尽碎、铜材与设备泡在浑水里。那是他创办的浙江乐信电子有限公司，是他十几年的心血。而前夜“白海豚”登陆前后最吃劲的时间里，他一次也没回过厂。

驻扎村委会：钉在最前沿

这场硬仗，从8月7日就打响了。乐清启动水上防台Ⅰ级响应后，吴天明把铺盖一卷搬进了杏湾二村村委会，此后便“钉“在了村里。

作为南岳镇杏湾二村“一肩挑”干部，吴天明第一时间冲在防台前沿，和村干部逐一检查农贸市场雨棚收拢情况，协调施工人员将塔吊安全下降加固；跑遍山塘水库排查水位隐患，走访消防隐患场所确保无人员滞留；在避灾安置点清点物资、铺好凉席，叮嘱值班人员备足饮用水和药品。村副书记吴存书说：“天明那两天吃睡在村委会，有他坐镇指挥，我们特别踏实。”

台风登陆当晚，狂风暴雨如注。他始终坚守在村里，带领村干部转移低洼地带群众、排查危旧房隐患、通宵应急值守，无暇顾及自家企业。“防台重于泰山，其他事情都放一边”，这是他给村两委定的铁律。

76分钟8次来电：接起又匆匆挂断

“根本拦不住！17点47分，南面的卷拉门先倒了，紧接着西北角的两面落地窗‘轰’地一声全碎了。”企业安全员赵崇味回忆起9日晚的惊魂时刻，仍然心有余悸， “第二面、第三面、第四面……玻璃像下雨一样往下砸，水借着风势往厂房里冲，成品库瞬间就淹了，电脑、铜材全泡汤了。”

从17点47分到19点03分，短短76分钟，正是“白海豚”在乐清沿海二次登陆、风眼扫过南岳的最凶险时段。妻子看着厂子一点点被摧毁，8个电话接连打来。电话那头是妻子急切的哭喊，电话这头，吴天明每一次匆匆接起，又匆匆挂断。

前两个电话接起，他都只安慰一句：“你们先顶一下，我实在过不去。”中间几次，他接起只扔下“先别慌”“我走不开”便挂断，转头继续投入到防台指挥中。最后一个电话打来时，他正在避灾点和有关部门对接倒杆线处置事宜，接起只回了一句：“你们不要管了，先保全自身安全。”说完便挂断。

满目疮痍的厂房：守住了全村，却没守住厂子

10日早上，吴天明依然没有回厂。他带着党员干部在杏中路、村主干道、农田水闸间来回转：搬断树、清淤泥、扫碎玻璃、查倒杆、开排水口。吴存书感慨：“他自己的企业损失近300万元，在指挥防台时却只字未提。直到记者来采访，我们才知道。天明心里装着全村，唯独没装自己。”

直到中午时分，当村里的秩序逐渐恢复，吴天明才匆匆驱车几分钟回厂看了一眼。推开成品间大门，碎玻璃“咔嚓咔嚓”地扎进鞋底，曾经恒湿恒温的成品间一片狼藉，积水没过脚踝。看着泡在水里的铜材和电脑，他沉默了很久，只说“人没事就好”。

再谈起台风夜的选择，吴天明搓了搓手，说：“我是党员，灾难来了我要冲在前面。”顿了顿，他望了一眼厂区方向，语气软下来：“车间可以再建，设备可以再买，厂房受灾心里还是有点酸楚。但既然接过‘一肩挑’的接力棒，就必须把人民生命财产安全放在高于一切的位置。”

300万元的损失，是吴天明创业路上沉重的一笔，但在杏湾二村的群众心中，他交出的是一份满分答卷。离别时，记者看见他正走在巡查农田水闸的路上。村民喊他：“天明，回家歇会儿吧！”他摆摆手说：“没事，我再看看水闸。”

风停了，雨住了，可他的脚步没有停歇。

来 源：温州日报

原标题： “守住了村子，却没守住自己的企业”

乐清市南岳镇杏湾二村“一肩挑”干部吴天明冲锋防台一线

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com