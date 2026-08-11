“当村干部，肯定要担当一点” 泰顺一村支书为村民挺身挡灯杆致脊椎骨折

温州日报 2026-08-11 08:50:10

“当村干部，肯定要担当一点。”昨日，泰顺县柳峰乡上岚村党支部书记陈户家躺在病床上，这样简单地总结自己在风雨中挺身用腰杆扛住倒下灯杆的举动。

温州网讯 “当村干部，肯定要担当一点。”昨日，泰顺县柳峰乡上岚村党支部书记陈户家躺在病床上，这样简单地总结自己在风雨中挺身用腰杆扛住倒下灯杆的举动。

时间回到8月9日上午9时许，台风影响下的泰顺县强风一阵紧过一阵。陈户家与同村党员叶立平等人，已经持续3个小时开展巡逻工作。他们发现，村道边一根约7米高、200多斤重的路灯杆已被吹得明显倾斜，随时可能倒下，威胁到过往村民和车辆。

村子地处偏远，一时调不到吊机等专业设备，风却越来越大。“不能让危险一直留在村道边。”陈户家当即召集5个人，打算合力徒手把灯杆放倒。

众人商量好灯杆的倒向后，分站两侧，陈户家和叶立平正好面对面。按照预判，灯杆应该朝陈户家所在的一侧倒下。几个人开始发力，灯杆缓缓倾斜。就在这时，一阵强风突然袭来，原本可控的灯杆猛地改变了方向，反而朝叶立平所在的一侧倒去。

这个变化来得太快。叶立平甚至没有意识到灯杆正朝自己压下来，站在对面的陈户家却看见了。瞬间，他伸手抱住灯杆，使劲往自己这一侧拽，想把灯杆拉回来。

灯杆裹着风势向一侧倒去，陈户家却朝相反的方向发力。两股力量猛地一扯，他的腰部瞬间被扭伤。紧接着，灯杆倒地，陈户家也跟着倒了下去。

叶立平记得，陈户家脸上的表情已经疼得变了形，冷汗一下子冒出来，却没有喊痛。他趴在地上，手扶着腰，缓了近一分钟才重新开口，第一句话是问另一位村民：“你有没有受伤？”对方说没事，他才放心。

众人随后扶着陈户家回到附近的村委会。他一直说只是“闪了腰”，休息一下就没事。由于上岚村没有卫生所，村干部便开车到约7公里外的乡里买来止痛药。“陈书记平时很能忍耐，觉得吃颗止痛药就能缓过去。”叶立平说。疼了两个多小时后，大家才意识到可能不是普通扭伤，随后将陈户家送往泰顺县人民医院检查。检查结果显示，陈户家第三节脊椎骨骨折，需要住院观察，不排除后续手术治疗的可能。

今年56岁的陈户家是土生土长的上岚村人，担任该村村干部已有约30年。采访中，记者问他，家里人会不会因为这么拼命责怪他。他说：“家人没有责怪，当村干部，肯定要担当一点。”

至于灯杆倒下来的那一瞬间，他没有为自己的选择做更多解释。在他看来，当时很简单——杆子不能压到村民身上。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺县柳峰乡上岚村党支部书记陈户家说：“当村干部，肯定要担当一点”

记者 潘圆 通讯员 李绍庆

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