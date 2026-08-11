风雨中，永嘉沙头多个被大水围困的村庄展开自救

温州日报 2026-08-11 08:50:04

每一次洪水让“孤岛”围困，也是一次经验淬炼。经验传递与更新跑赢洪水，孤岛才能真正突围。

温州网讯 8月10日下午四点多，永嘉县沙头镇会议室，沙头镇常务副镇长何忠满眼血丝，与同事们复盘抗台工作。作为楠溪江大源与小源的交汇处，沙头镇地势低洼，台风“白海豚”致多个村庄出现积水受淹。因道路积水中断，不少村庄成为“孤岛”。

“沙头的特殊位置，决定了防洪不能等着上级指令，我们往往能比市里指令要早行动，提早预判。”何忠说，不仅要关注上游来水量，还要实时监测瓯江返潮情况。

为精准锁定低洼地带，何忠办公室里常备资规地形图和水位流向图。“像坦下、石埠口、阳岙这几个点，地势比周边低，水总先往那里去。”何忠和同事们还走访村里老人，结合洪痕，判断不同方向来水时，哪些区域会先受淹。

凭借这些经验，在台风“白海豚”登陆前，沙头提前部署5支应急救援队伍，驻守在高浦、稠树、岭下、花坦等关键点位、均配备冲锋舟、挖机和铲车等。

“这样布点，能防止村庄变成孤岛后无人救援。”何忠说，“路不通，但我们的救援力量已经在里面了。”8月9日晚，珠岸村道路积水封道后，有车辆强行闯卡被困，驻点塘湾的救援队快速出动，处置险情。

但对于抗台，岭下村党总支书记王新新却并没有太多实战经验，1996年出生的她，是第一年参加抗台工作。

8月10日下午，雨势渐收。有村民准备把竹筏随水流往楠溪江里推。王新新赶紧拦下：“叔，现在警报还没解除，水还在退，水势不稳，再等等！”老人收回了竹筏：“听你的！”

“以前抗台，我都是被保护的人，现在要保护别人。”身份转变，让她一开始没少被村里的老人“笑”。

“巴威那次我们村基本没淹到，所以这次我去动员大家转移物资，老人们都很淡定。”王新新回忆，“他们说，‘你年轻，我们台风见多了，不用搬，没关系的。’”王新新也不争辩，带着村干部把村民金琴飞店铺一楼的游泳圈、橡皮圈一件件往高处搬。

8月10日凌晨0时35分，岭下水位离地面仅1米，王新新和村“两委”拉响警报，叫醒村民。这一次，截然不同，村民们不再固执，主动搬起东西往二楼跑。睡前，村民王贤光在村民群里给村干部留言：“我们先睡了，水快到了你们叫我。”

熬了两个大夜，高强度连轴转也让王新新反思：“后续类似情况，团队如何更好高效持续作战？”

下午5点，楠溪江水位逐渐回落，村落积水基本退去，蜻蜓在雨后低飞。坦下自然村，陈光强和妻子将小店里的淤泥往外清，重新归置两间小卖部的货架。岭下村，村民郑金龙和金琴飞坐在门口闲聊，说起地里的番薯怕是泡烂了，一亩多的稻子还没抽穗，倒是不要紧……

与此同时，沙头会议室里,也在复盘总结：扩面转移时，手摇警报器和电话在深夜效果有限，反倒是敲锣管用，下次让村社自备铜锣应急；低洼村庄道路受淹后，仅靠警示牌不够，车辆强行绕行或搬开牌子闯卡的情况时有发生，要升级为硬隔离路障，提前做好物理封堵……

每一次洪水让“孤岛”围困，也是一次经验淬炼。经验传递与更新跑赢洪水，孤岛才能真正突围。

来 源：温州日报

原标题： 风雨中，永嘉沙头多个村庄被大水围困——“孤岛”守护记

记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com