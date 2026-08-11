学习强国温州学习平台 2026-08-11 09:04:42

从中午11点多忙活到下午1点多，杨忠敏又直接把村干部的工位搬到了羊棚——喂草、添水、清粪、赶羊，动作又快又准。林初豹也在旁边帮忙，绳索捆得嘎吱响，把翘起的棚顶重新拴牢。

8月8日中午，台风“白海豚”步步逼近。温州瑞安市高楼镇富裕村上空乌云低垂，风裹着雨雾，党支部书记杨忠敏踩着泥泞山道，深一脚浅一脚往海拔680米的山顶走。

“杨书记，那两个阿伯又不肯走了！”富裕村驻村干部林初豹见着杨忠敏，在前方喊着。杨忠敏心头一紧：羊的销路不是有着落了吗？怎么又杠上了！

林初豹嘴里的两个老叔，是78岁的林炳肚和他74岁的弟弟林炳柱。

时间回到7月11日，台风“巴威”逼近瑞安。杨忠敏在转移排查时发现，在大尖山上的富裕村葛藤湖革命老区，两位老人居住在两间老旧农房中，农房不远处，羊圈里44只山羊是兄弟俩全部的收入来源，他们死守着山羊不肯转移。杨忠敏二话不说，动手喂羊、赶羊归圈、加固棚舍，镇党委则发起了“台风暖心帮扶、爱心认购”，羊有了买家，老人才安心下了山。

没想到时隔不久，新的台风来袭，两位老人又不肯离开。“老人就是小孩脾气，上次劝动了，这次又不肯了！”杨忠敏一路上反复琢磨着说辞。赶到山顶羊棚时，林炳肚正蹲在棚里给羊拌料。他穿着一件洗得发白的蓝色T恤，背对着门口，40多只山羊在棚里“咩咩”叫着。羊棚后面的山坡上，竹林被风吹得哗哗响。

“阿肚伯，台风马上到了，跟我们下山吧，还去上次那个安置点！”杨忠敏劝道。

“这些羊都有人要的，要是没人喂，饿死了怎么办，跑了怎么办？！”林炳肚说。原来，上次老人担心山羊滞销、断了生计，这次却担心这群预订出去的羊出啥问题，怕无法按时交货、辜负买家的信任。

“阿肚叔，我不劝你们了。跟上次一样，咱先把羊的事儿解决了，再说转移。”从中午11点多忙活到下午1点多，杨忠敏又直接把村干部的工位搬到了羊棚——喂草、添水、清粪、赶羊，动作又快又准。林初豹也在旁边帮忙，绳索捆得嘎吱响，把翘起的棚顶重新拴牢。

“你们这手法，比上次更熟练了嘛！”林炳柱站在棚门口看了一会儿，语气明显松了。原来，自台风“巴威”之后，杨忠敏就不时上山来看看羊，帮老人喂一喂，村里人送了他一个名号叫“小羊书记”。杨忠敏顺口接话：“阿柱叔，‘三不五时看也偶会’（闽南语音译：经常看也多少学了点）！您看我连闽南话都学会讲了。您这羊养得挺好，我拍点视频给上次认购的‘云股东’们看，让他们放心！”

林炳柱看看两个年轻人忙碌的身影，又看看身旁眉头紧锁的哥哥，把杨忠敏拉到一旁，道出了另一层顾虑：“我哥晕车，上次转移到山下坐了1小时车，他差点吐了，这次他说什么也不肯了！”杨忠敏一愣，猛然想起上回老人到了安置点脸色发白，当时以为是不习惯，没想到竟是晕车。“哎呀，是我粗心了！”他拍了拍脑门。

杨忠敏转身望向那十七八个弯的盘山路，沉默了老半会儿。他翻出手机通讯录，划了几下，拨了出去：“阿常，你家房子距离山顶有多远……500米，太好了！你能不能腾出一间房，我这边有两位老叔，坐车不习惯，安置在你家行不行？”电话那头是附近村民林圭常，杨忠敏去看过，他家房子比较新，牢固安全。电话那头二话没说：“来吧来吧！”

杨忠敏搀着林炳柱，林初豹扶着林炳肚，一路慢慢到了林圭常家。杨忠敏将老人送到二楼带窗户的房间安顿好，这才转身往回走。

天色渐暗，富裕村的转移工作还在继续。村里的避灾安置点就设在村文化礼堂，桌椅已经摆好，棉被、矿泉水、方便面堆满墙角。傍晚时分，村干部再次清点人数——连同林家兄弟在内，全村扩面转移17人，一个不落。

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原标题： 台风“白海豚”逼近，为了44只羊的约定，瑞安村官再次当起了羊倌

作者：贾洁楠 孙凛 蔡鹏程 丁茜茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com