瓯海发布 2026-08-11 09:13:00

8月10日，在省、市防御13号台风“白海豚”工作视频调度会议后，瓯海区第一时间召开续会，进一步调度后续防汛防台重点工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示精神，全面落实省、市部署要求，坚持“一个目标、四个宁可”，发扬连续作战精神，咬紧牙关、毫不松懈，慎终如始做好防汛防台“后半篇文章”，全力保障人民群众生命财产安全。

8月10日，在省、市防御13号台风“白海豚”工作视频调度会议后，瓯海区第一时间召开续会，进一步调度后续防汛防台重点工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示精神，全面落实省、市部署要求，坚持“一个目标、四个宁可”，发扬连续作战精神，咬紧牙关、毫不松懈，慎终如始做好防汛防台“后半篇文章”，全力保障人民群众生命财产安全。副市长王振勇到会指导，瓯海区领导刘云峰、季湘荣、林蔓、郑益群、金海敏参加会议。

今年第13号台风“白海豚”于8月9日17时30分前后、18时40分前后，先后在台州玉环和温州乐清登陆，这也是近30年来首个台风中心经过温州市中心的台风，给瓯海带来了持续强风雨影响。

会议充分肯定全区防汛防台工作的阶段性成效，并强调，台风过境不等于风险解除，防御台风“白海豚”仍处在关键阶段，要坚决克服麻痹思想、侥幸心理，做到措施不松劲、管理不松懈，扎实做好各项重点工作，坚决守牢“三条底线”，彻底打赢防汛防台大仗硬仗。

会议强调，要持续强化风险排查，清楚认识次生灾害具有滞后性，密切监测水情、雨情等发展变化，紧盯重点区域、重点部位，开展全方位、拉网式风险排查，确保发现险情果断快速处置，严防地质灾害、小流域山洪、山体滑坡、城市内涝等次生风险。要持续做好除险保畅，加快修复受损道路、电力等基础设施，及时清理倒伏树木、断枝坠物等安全隐患，统筹做好社会面秩序引导，在确保安全的前提下有序恢复生产生活秩序。要持续提供暖心服务，坚守“风险不消除、人员不返回”原则，继续做好安置点管理和服务保障工作，科学评估、有序组织转移人员返回。要严守工作纪律，发扬连续作战精神，按照防台风应急响应标准，落实值班值守制度，不折不扣抓好各项防御工作，扎实做好防汛防台“后半篇文章”。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海召开应对13号台风“白海豚”工作视频调度会议

记者：吴佳佳 陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com