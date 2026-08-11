乐清发布 2026-08-11 09:48:40

第13号台风“白海豚”虽已过境，但其风雨影响仍在持续。8月10日上午，乐清市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会。

第13号台风“白海豚”虽已过境，但其风雨影响仍在持续。8月10日上午，乐清市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会。温州市人大常委会副主任周一富出席会议并指导工作。乐清市委书记戴旭强在会上强调，当前我市防台工作已进入新的阶段，要贯彻好落实好习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，严格对标省委省政府、温州市委市政府部署要求，继续咬紧牙关、持续奋战，因地制宜、高效有序，众志成城、同心协力，坚决打赢防御台风“白海豚”这场大仗硬仗，夺取防汛防台工作全面胜利。

乐清市委副书记、市长胡立左及市领导林益正、陈万钦等参加会议。

今年第13号台风“白海豚”先后在台州玉环市坎门街道和乐清市翁垟街道沿海登陆，造成乐清站小时极大风15级，突破1964年有记录以来历史极值14级；最大小时雨强105.8毫米，出现在乐成城北景北站，突破41年全市小时雨强极值，仅次于1985年7月31日乐清站的122.9毫米。

戴旭强肯定了全市前一阶段防台工作取得的阶段性成效，并向奋战在防汛防台一线的广大党员干部表示慰问和感谢。他指出，台风登陆不等于风险解除，防汛防台工作尚未结束。各地各部门要坚持底线思维和极限思维，以高度的责任感和对人民极端负责的态度，坚决克服松懈心理、麻痹心理，做到思想不放松、措施不降档、落实不打折，严防次生灾害，严防盲目复工复产，全力守护好人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

戴旭强强调，保持指挥体系高效运转，在应急响应解除之前，市、乡镇（街道）、村（社区）三级指挥架构须持续运行，做到等级不降、工作不减，确保指挥调度不间断、责任落实无空档。加强动态研判和预报预警，聚焦重点区域和重点流域，加强隐患点巡查排险，严防山洪、地质灾害、城市内涝风险，做到早识别、早预警、早处置，坚决杜绝次生灾害发生。科学有序推进抢险救灾，组织专业力量，在确保安全的前提下，加快组织开展电力、通信、交通等各领域抢险工作，尽快恢复正常生产生活秩序。细致做好人员服务管理，持续优化保障措施，及时回应群众诉求、解决实际困难，做到警报不解除、人员不撤离，以干部的细心暖心换取群众的安心舒心。深入开展复盘评估，及时总结本次防台工作中的好做法好经验，进一步固化为工作制度，推动防御工作体系整体迭代升级，切实做到打一仗、进一步。

会议以视频形式开至各乡镇（街道）和功能区。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会

记者 朱琼洁/文 周林炯/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com