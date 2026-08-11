永嘉县委书记吴呈钱检查指导防汛救灾工作并看望慰问一线工作人员

永嘉发布 2026-08-11 09:48:40

8月10日，永嘉县委书记吴呈钱到南城街道、桥下镇等地检查指导台风“白海豚”后续防汛救灾、隐患排查及灾后恢复工作，看望慰问坚守防汛防台一线的工作人员。

8月10日，永嘉县委书记吴呈钱到南城街道、桥下镇等地检查指导台风“白海豚”后续防汛救灾、隐患排查及灾后恢复工作，看望慰问坚守防汛防台一线的工作人员。

受台风“白海豚”影响，永嘉县江河水位上涨，部分地段漫水，吴呈钱来到中塘溪和望江路受淹路段，察看三塘隧洞分洪应急工程运行、积水路段排涝工作，他指出，当前防汛形势依然严峻，各地各部门要始终绷紧防汛安全之弦，动态跟踪雨情、水情、汛情变化，精准做好河网水库调度，筑牢水库、河网、堤防安全防线；要加快受淹受损道路的抢修排涝，科学设置安全警示和避险标识，完善交通疏导方案，保障行人和车辆安全。

在永嘉县体育馆、桥下镇第一小学安置点，吴呈钱看望慰问转移群众，察看安置点日常管理、安全值守及保障落实情况，详细了解大家住宿、伙食、日常保障，叮嘱负责人要强化转移安置人员生活照料、便民服务，全方位保障群众生活所需，让大家安心、舒心、暖心。同时，要用心做好情绪疏导、答疑解惑，待台风影响彻底过去、风险隐患彻底排除、具备安全条件后再有序组织返回工作，确保群众生命安全。

检查中，吴呈钱慰问奋战在一线的工作人员，向积极配合支持防汛防台工作的广大市民表示感谢，勉励大家继续坚守岗位、注意自身安全防护，确保打赢防汛防台硬仗。他强调，台风过境不等于风险解除，后续防范工作不能有丝毫松懈，各地各部门要发扬连续作战的优良作风，聚焦小流域山洪、地质灾害点、临水临崖路段、城市内涝等重点区域，常态化开展巡查管控、风险研判、预警叫应，闭环落实整改，动态清零风险隐患。要全力恢复城乡面貌，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，广泛动员群众和志愿者积极参与灾后环境整治、隐患清理、宣传引导，共建共治共享美好家园和人居环境。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱检查指导防汛救灾工作并看望慰问一线工作人员

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com