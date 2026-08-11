永嘉发布 2026-08-11 09:48:40

8月10日，在省、市防御13号台风“白海豚”工作视频调度会议后，永嘉县召开续会，视频连线各乡镇（街道），对后续防汛防台重点工作进行再研判、再部署。

8月10日，在省、市防御13号台风“白海豚”工作视频调度会议后，永嘉县召开续会，视频连线各乡镇（街道），对后续防汛防台重点工作进行再研判、再部署。市委常委、宣传部部长王彩莲，市人大常委会副主任白洪楞到会指导，永嘉县委书记吴呈钱讲话，永嘉县委副书记、县长钟方成主持会议，永嘉县领导黄金锡、陈博等参加会议。

吴呈钱指出，面对台风“白海豚”，全县上下树牢底线思维、极限思维，众志成城、顶格防御，防台工作取得阶段性成效。但台风过境不等于风险清零，台风残留云系仍对我县造成持续影响，存在各类滞后风险隐患。各地各部门要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，绷紧思想之弦、压实工作责任，科学研判台风后续影响，闭环落实各项防御举措，高效有序开展风险整治、积水排涝、除险作业等抢险救灾各项工作，确保防御台风“白海豚”攻坚战取得全面胜利。

吴呈钱强调，要加强暖心服务，继续做好安置点管理和服务保障工作，在风险未解除前严格落实好“三不回”要求，拉网式开展安全排查评估，确保风险不解除、人员不回流。要强化风险管控，聚焦强降雨带来的潜在风险，对地质灾害隐患点、山塘水库、低洼易涝区域等重点部位开展“回头看”，加强巡查监测，落实除险措施，严防次生灾害。要科学精准研判，持续监测雨情、水情变化，严格按照响应等级和要求落实工作，做到闻令而动、令行禁止。要做好灾情统计和秩序恢复工作，科学调整“五停”管控措施，有序推进复工复产，恢复正常生产生活秩序。

钟方成要求，各地各部门要清醒认识台风影响的滞后性、多元性和危险性，做到思想不松、体系不散、排查不停、力度不减，发扬持续作战精神，按照防台风应急响应标准，保持应急指挥体系高效运行，开展全方位、拉网式风险排查，不折不扣抓好各项后续工作，善始善终、慎终如始，确保防汛防台攻坚战胜利收官。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉研判部署防御应对台风“白海豚”后续重点工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com