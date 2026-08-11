泰顺发布 2026-08-11 09:48:41

8月10日，在全省全市防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会结束后，泰顺第一时间召开续会，严格对照省市部署要求，对台风过境后泰顺县防汛防台工作进行再部署再落实。

8月10日，在全省全市防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会结束后，泰顺第一时间召开续会，严格对照省市部署要求，对台风过境后泰顺县防汛防台工作进行再部署再落实。市委常委、统战部部长汪驰，市政协副主席胡荣党到会指导。泰顺县领导张银贵、陈钷、钟政添参加会议。

会议视频连线了各乡镇，对下步防汛防台工作进行细化部署。

泰顺县委书记张银贵指出，面对超长周期风雨考验，全县上下连续作战、协同防守，顺利完成前期台风防御攻坚，但各类风险隐患尚未消除，仍不能产生丝毫松懈麻痹情绪。各乡镇各部门必须始终保持高度警惕，牢牢绷紧防汛防台这根弦，继续发扬连续作战精神，思想不放松、措施不降档、落实不打折，持续织密拉紧防线，高效开展灾情险情处置，善始善终打赢防台硬仗。要持续做好人员管理，按照“没有接到返回通知不返回、没有经过巡查确保安全不返回、特殊群体没有落实管护不返回”的要求，统筹全域开展房屋、居住点位拉网式安全风险核验，做好投亲靠友转移群众跟踪管理，确保风险不解除、人员不回流；持续滚动推送灾情预警预报、次生灾害防范等提示，引导群众不进山、不上边坡、不靠近河道沟谷。要持续严防次生灾害，聚焦山塘水库、切坡建房、山区道路、城乡危旧房屋、在建工地等重点区域开展全覆盖排查整治，同步加固检修户外广告牌、屋顶光伏、水塔、塔吊等高空构筑物，切实消除各类潜在安全风险。要持续强化抢险处置，统筹调配各行业专业抢险队伍，快速抢修受损的民生保障基础设施，及时高效处置交通、水电、通信等设施，尽快消除灾害影响。要持续落实“五停”管控，坚持科学研判、因地制宜、分步解除管控，针对城区公交、养老机构、文旅景区、工业企业等重点领域，开展综合研判与现场安全核验，验收合格后分批有序对外开放、复工复产，全力保障社会大局稳定和正常生产生活秩序。要做好灾情统计和复盘总结，在隐患排查过程中同步做好灾情数据、资产损失统计上报，按照“打一仗、进一步”的要求，系统梳理本次台风防御全过程经验做法与短板不足，及时发现问题、提炼经验、补齐短板，为后续防汛防台工作打牢基础。

泰顺县委副书记、县长陈钷在部署时要求，要绷紧思想之弦，压实防台责任，扎实做好防台“后半篇文章”。各乡镇各部门要提前对房屋结构、周边边坡等开展全方位安全核查，持续加密地质灾害隐患点、切坡建房户、山塘水库巡查频次，同步全域排查积水内涝、停水停电、道路塌方、河道淤堵等各类风险隐患，在经过评估论证、保证安全的前提下，有序组织转移群众返家、公共场所恢复开放和各类生产经营单位复工复产。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺后续防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会召开

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com