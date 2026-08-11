苍南发布 2026-08-11 09:48:41

8月10日上午，省、市相继召开防御13号台风“白海豚”工作视频调度会。会后，苍南第一时间召开续会，深入学习贯彻省、市防台工作部署要求，精准研判当前台风后续风雨形势和各类安全风险，围绕群众有序回迁、重点区域风险管控、灾后清理恢复等关键工作细化安排，进一步压紧压实各方防汛防台责任。

8月10日上午，省、市相继召开防御13号台风“白海豚”工作视频调度会。会后，苍南第一时间召开续会，深入学习贯彻省、市防台工作部署要求，精准研判当前台风后续风雨形势和各类安全风险，围绕群众有序回迁、重点区域风险管控、灾后清理恢复等关键工作细化安排，进一步压紧压实各方防汛防台责任。市县领导张洪国、李坚、张本锋等参加会议。

会议指出，本次台风虽正面袭击温州，但我县整体灾情平稳、风险可控，防台工作取得阶段性成效。台风防御期间，全县各级干部坚守一线、通宵值守、连续作战，基层工作人员主动担当、冲锋在前，各项前置防御措施落地见效，牢牢守住安全发展底线，有力保障人民群众生命财产安全。全县上下要保持清醒头脑，坚决克服松懈麻痹思想，正视本次防台工作中暴露出来的短板弱项。受台风路径调整影响，我县西部山区防御压力较大，老旧房屋等风险点位管控、人员转移避险等关键流程仍存在薄弱环节，各类潜在安全隐患尚未彻底清零，务必持续绷紧安全之弦，严防各类次生灾害发生。

会议强调，要始终坚持人民至上、生命至上，以“万无一失”的底线思维，抓实抓细台风后续各项工作。要把握安全前置原则，群众回迁必须完成隐患排查核验，风险点位全部清零后方可有序组织返回，坚决杜绝带险回迁。要严格落实渔船全域管控要求，做好渔民宣传引导，严守出海管理纪律，严防违规私自出海行为。要持续保持应急指挥体系高效运转，确保调度不断档、值守不空岗。各地各部门要进一步压实属地、行业各方责任，统筹推进群众安置回迁、全域风险闭环管控、灾后环境清理、应急机制常态化运转、防台工作复盘提升等重点任务，逐项细化工作举措，补齐应急处置短板，梳理固化成熟工作经验，持续提升全县防灾减灾、应急处置综合能力，守住守牢全县安全稳定大局。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南部署13号台风“白海豚”后续防御工作

记者/林明明 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com