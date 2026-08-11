潮新闻 2026-08-11 09:37:56

台风“白海豚”过境，位于泽雅镇境内的四连碓景区及西山白水漈、深罗漈等瀑布水量充沛灵动秀美。

8月10日，台风“白海豚”过境，位于泽雅镇境内的四连碓景区及西山白水漈、深罗漈等瀑布水量充沛灵动秀美。飞瀑如同一条白练从山间跌宕而下，气势磅礴又灵动秀美，溅起的水雾弥漫在绿意盎然的山野，景色甚是壮美。

七瀑涧景区仙雾缭绕。共享联盟·瓯海 王斌 张灼晖 陈伟超 摄

西山白水漈景区灵动秀美。共享联盟·瓯海 王斌 张灼晖 陈伟超 摄

当天，受台风“白海豚”持续影响，瓯海区连日强降雨。8月10日凌晨1时起，泽雅水库按照防洪调度计划开闸放水，以腾出更多防洪库容。

记者从温州市水利局获悉，该局9日下达水工程调度令，根据台风最新形势及气象预报，决定10日1时开启泽雅水库泄洪闸，初始下泄流量30立方米/秒（不含供水流量），关闸时间另行通知。

泽雅水库腾出库容。共享联盟·瓯海 王斌 摄

泽雅水库腾出库容。共享联盟·瓯海 王斌 摄

雨情数据印证了泄洪决策的紧迫性，8月6日15时至10日0时，瓯海区平均雨量178.8毫米，泽雅镇达225.1毫米，单站最大黄山声光电站337.0毫米。截至10日12时，泽雅水库水位105.38米，蓄水量4261.72万立方米，累计过程雨量316毫米。当前入库流量96.21立方米/秒，出库流量105.50立方米/秒，其中泄放洞下泄100立方米/秒，出库已超入库，水库正主动腾库容应对后续来水。

泽雅水库腾出库容。共享联盟·瓯海 王斌 摄

对此，瓯海水利部门提醒，泄洪期间河道水位将明显上涨，严禁在溪边两岸逗留、游玩、钓鱼。请下游群众密切关注水情变化，服从安全管理，确保人身安全。

来 源：潮新闻

原标题： 台风过境 泽雅水库腾库容 瓯海纸山峡谷惊现壮美景色

共享联盟·瓯海 王斌 张灼晖 陈伟超 记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com