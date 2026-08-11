瑞安市召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会：持续抓实抓细防汛防台工作 切实守护人民群众生命财产安全
8月10日，省、温州市相继召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会议。会后，瑞安市迅速召开续会，视频连线各乡镇（街道），深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省、温州市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚决守住“三条底线”，进一步细化举措、压实责任，持续抓实抓细防汛防台工作，切实守护人民群众生命财产安全。
温州市领导傅智超、冯金考在瑞指导并参加调度会。瑞安市领导李剑锋、陈汉存、徐龙升、朱建芳、张纪恩、谢钦巨等参加会议，各联系乡镇（街道）市领导全部下沉一线、在分会场参加会议。
会议指出，台风“白海豚”虽已登陆，但风雨影响仍在持续，台风防御工作仍处于关键阶段。要坚决摒弃麻痹思想、松劲心态，始终保持底线思维、极限思维，从严从实抓好防汛防台“后半篇文章”。
会议要求，紧盯风险、严防死守，全力筑牢次生灾害防线。持续加密巡查频次，重点紧盯地质灾害风险防范区、山塘水库、河道险段、低洼地带、危旧房屋、临水临崖路段等关键点位，滚动开展拉网式、地毯式排查，做到即查即改、立行立改，确保隐患动态清零、风险彻底见底。要科学统筹、高效协同，高效推进抢险救灾工作。统筹调配专业抢险队伍、应急处置力量，精准开展抢险除险作业，提速各类险情处置进度。
会议强调，要坚持民生为先，安全有序恢复生产生活秩序。全力推进积水退排、道路清理、倒伏树木处置、受损设施抢修等工作，加快恢复道路交通、供水供电、通信等基础保障；根据地质灾害气象风险等级，科学精准落实人员管控与安置保障，同步做好政策宣讲、情绪安抚与生活服务等工作。要强化宣传引导，筑牢全民防灾安全防线。持续开展灾后安全科普宣传，及时回应群众关切，广泛普及避险自救知识，引导群众树牢风险防范意识、摒弃侥幸松懈心态，营造全民参与、共同防灾的良好氛围。
来 源：瑞安发布
记者：潘敏洁/文 孙凛/图
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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