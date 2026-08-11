平阳县委书记孟晓斌督导灾后恢复生产和风险隐患排查整治工作

平阳发布 2026-08-11 09:48:41

8月10日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、麻步等地，督导灾后恢复生产和风险隐患排查整治工作。

8月10日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、麻步等地，督导灾后恢复生产和风险隐患排查整治工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾的重要指示精神，按照省市部署要求，坚持人民至上、生命至上，高效有序推进灾后恢复各项工作，全面排查整治各类风险隐患，加快恢复正常生产生活秩序，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

在水头镇中元村及带溪流域、麻步镇西岙村，孟晓斌深入田间地头，仔细察看农作物受损情况和农田排涝进度，详细询问受灾面积、农业损失及灾后生产恢复措施落实情况。他要求，要抢抓灾后恢复黄金期，科学调度排涝设备，加快农田积水排除进度，最大限度降低灾害对农业生产的影响；要组织农技人员深入一线开展技术指导，帮助农户做好灾后补种改种、病虫害防治等工作，尽快恢复农业生产秩序；要全面细致开展灾情统计核查，为后续救灾救助和灾后恢复重建提供可靠依据；要聚焦山塘水库、地质灾害隐患点等重点部位，开展全方位、拉网式排查整治，切实把风险隐患消除在萌芽状态。

在水头镇温家庄村、南湖水闸出洞口，孟晓斌仔细察看水闸启闭设施运行状况及河道清障工作进展，详细询问水闸水位监测、巡查值守、科学调度等工作落实情况。他强调，要加快水闸周边河道清障进度，确保行洪通道畅通无阻；要紧扣风险清单，因地制宜、逐项管控，确保排查无盲区、管控无漏；要严格落实周边人员安全管控措施，坚决防止群众进入危险区域，确保紧急避险万无一失。

督导中，孟晓斌强调，台风过境不等于风险解除，防汛救灾工作仍处于关键攻坚阶段。各乡镇、有关部门要立足保安全、除隐患、促恢复的理念，统筹抓好灾后各项收尾与巩固提升工作；要保持防汛指挥体系的高效联动运行，确保指挥体系顺畅、调度高效、响应及时；要稳妥有序推进灾后恢复工作，在绝对安全的前提下分类施策恢复城乡正常生产生活秩序；要深入开展风险隐患排查整治，严防次生、衍生灾害发生，以严实作风守牢安全发展底线；要认真复盘总结此次防汛防台工作经验教训，查摆工作短板、举一反三完善机制，切实提升防汛防台综合能力。

平阳县委常委、副县长洪志亮参加督导。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督导灾后恢复生产和风险隐患排查整治工作

记者：张炜/文 鲍思冲/摄

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