平阳县委县政府部署13号台风“白海豚”后续防御工作

平阳发布 2026-08-11 09:48:42

8月10日，省市防汛防台工作部署会议结束后，平阳县召开续会，视频连线各乡镇，进一步调度后续防汛防台重点工作。

8月10日，省市防汛防台工作部署会议结束后，平阳县召开续会，视频连线各乡镇，进一步调度后续防汛防台重点工作。平阳县委书记孟晓斌强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，发扬连续作战精神，按照省市部署要求，扎实抓好防台救灾“后半篇文章”，全力守护人民群众生命财产安全，稳步恢复城乡生产生活秩序。

市委常委、组织部部长吕伯军，市政协副主席马永信到会指导，平阳县委书记孟晓斌作工作部署，平阳县委副书记、县长陈桂雷主持会议。平阳县领导李阳阳、屠霁霞、洪志亮、詹强，平阳县人武部部长戈清等在主会场参加会议，其他平阳县领导在包挂乡镇分会场参加会议。

会议充分肯定了平阳县防御应对13号台风“白海豚”工作的阶段性成效，向奋战在防汛防台一线的工作人员表示慰问，并指出，台风影响虽逐步减弱，但各类风险隐患仍未彻底清零。全县上下要坚决摒弃松懈麻痹思想，做到措施不松劲、管理不松懈，扎实做好各项重点工作，坚决打好打赢台风灾后恢复攻坚战、收官战。

会议强调，要发挥连续作战精神，保持防控标准不降、工作力度不减、运行机制不散，稳步推进人员回迁、隐患清零、抢险救灾等后续工作，做好防汛防台的“后半篇文章”。要突出重点领域，紧紧围绕防汛防台“八张风险清单”、九大领域，毫不放松做好各类风险的再排查、再管控、再防范，精准防范次生灾害、衍生风险，全方位筑牢县域安全生产、群众生活安全防线。要确保绝对安全，严格落实省市“三不回”刚性纪律要求，对地质灾害、山洪易发等高风险区域人员，坚持风险全面清零后分批回迁，突出抓好转移人员安全有序返回工作。要快速行动，坚持民生优先、稳字当头，全面开展全域灾情排查，加快推进电力、水利、供水等民生基础设施抢修复通，抓好灾后卫生防疫、农田消杀及农作物管护，扎实做好灾后恢复各项工作。要继续加强指挥部运行，抓实县乡两级防指和基层应急小单元运行，做好气象预警、地质灾害、小流域山洪等精准预报预警，动态研判风险形势，继续抓实各项防控举措，确保人民群众生命财产安全。要系统复盘总结经验，深入查摆监测预警、应急响应、工程调度等各环节中的短板弱项，不断完善工作机制、建强专业队伍，持续健全全域防灾减灾救灾体系。

来 源：平阳发布

原标题： 县委县政府部署13号台风“白海豚”后续防御工作

记者：曹文倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com