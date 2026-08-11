文成发布 2026-08-11 09:48:42

8月10日，省、市防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会后，文成县迅速召开续会，视频连线各乡镇，进一步分析研判台风发展趋势和各类安全风险，对全县防汛防台工作进行再会商、再部署。

8月10日，省、市防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会后，文成县迅速召开续会，视频连线各乡镇，进一步分析研判台风发展趋势和各类安全风险，对全县防汛防台工作进行再会商、再部署。会议强调，要慎终如始抓好台风防御“后半篇文章”，毫不松懈落实落细防汛防台各项举措，确保本轮防汛防台硬仗取得全面胜利。副市长章月影到会指导，县委书记罗招政出席会议，县委副书记、县长杨德听主持会议。县领导刘金红、张呈念、范学序、陆泰宏、郑宁等参加会议。

会议传达了全省、全市防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会精神；听取了文成县雨情和降雨量监测情况、未来气象趋势、受灾情况、人员转移情况等重点工作汇报。

罗招政强调，台风移出浙江不等于风险警报解除，当前各类风险隐患依然突出，全县上下必须保持高度警惕，以“时时放心不下”的责任感咬紧牙关、连续作战，确保防台工作善始善终、闭环落实。要继续绷紧思想之弦，清醒认识地质灾害、小流域山洪等次生灾害的滞后性和突发性，切实守牢安全防线。要科学梯次响应降级，有序做好响应等级调整、人员分类安置和“五停”恢复等工作，确保各项措施平稳衔接。要起底排查次生灾害，乡自为战、村自为战，启动全面大排查，确保全覆盖、无盲区。要果断阻断危险区域，对塌方、积水、有垮塌风险的路段和区域，实施硬隔离或拉设警戒线，严禁人员进入。要抓紧评估转移住房，对转移群众原住房的结构安全以及周边环境进行重新确认，为后续转移工作奠定坚实基础。要保障人员有序返回，分类分批开展返回，全力保障群众返程途中的交通和沿线安全。要暖心服务避灾场所，保持驻点专班不撤、力量不减，以更优态度做好服务工作。要全面摸清受灾底数，与风险排查一体推进，迅速核准灾情数据。要快速推进抢险救灾，在确保安全的前提下以最快速度抢修电力、水务、通信等受损设施，尽早恢复正常运行。要有序恢复生产生活，在全面完成安全隐患排查评估的基础上，科学有序放开商超、农贸市场等重点场所，最大限度减少对群众生活的影响。要关心关爱受灾群体，重点做好孤寡老人、留守儿童等弱势群体的兜底保障工作，坚决守住民生底线。要深挖宣传先进事迹，广泛挖掘基层党组织、党员干部、志愿者及广大群众在抗台抢险中的感人事迹和先进典型，大力弘扬抗台救灾正能量。要分口全面具体复盘，主动开展防台工作总结与全面复盘，进一步优化应急响应机制与指挥协同体系，切实提升防灾减灾救灾能力。

杨德听要求，文成县上下要严格落实省市工作部署，科学统筹灾后恢复与防范应对，有序恢复城市运行和民生秩序，引导转移人员在确保安全前提下平稳返回，抓好景区场所分类管控，全面开展设施抢修、灾情核查、群众帮扶，加强安全生产巡查，坚决防止次生事故发生。

来 源：文成发布

原标题： 文成部署13号台风“白海豚”后续防御工作

记者：夏季 李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com