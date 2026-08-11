温州发布 2026-08-11 09:37:57

我市1509艘渔船整装待发，即将扬帆起航，驶向深蓝，久违的“虾兵蟹将”将重新返回到广大市民的餐桌上。

受今年第13号台风“白海豚”影响，原定于8月5日启动的四种作业专项捕捞渔船出海生产时间推迟，随着台风影响减弱，经研判，决定于8月11日14时解除渔船避风管控指令，我市1509艘渔船整装待发，即将扬帆起航，驶向深蓝，久违的“虾兵蟹将”将重新返回到广大市民的餐桌上。

为保障渔船有序出港、安全生产，以下这份渔船自查指南和海上安全生产须知，请广大渔民朋友们出航前务必牢记：

一

渔船自查指南

一查通导设备。检查北斗、AIS、雷达、甚高频是否齐全可用，并要保持常开，不得擅自关闭、屏蔽、拆卸；应急示位标是否规范安装且处于有效期内。

二查消防救生设备。检查灭火器、消防水带、水枪等消防器材和救生筏、救生圈、救生衣等救生器材是否齐全可用，并置于明显易取位置，保障随时可用；临水作业务必穿戴救生衣。

三查号灯号型。检查航行灯、作业灯、锚灯等信号灯是否正常显示；锚球等号型是否按要求配备；汽笛等声响信号是否正常发声。

四查渔船稳性。检查船体、舱室、主甲板及海底阀是否水密性良好，排水舷口是否畅通；核对装载网具、渔获、燃油、淡水及人员数量，确保渔船不超过核定载重线，且重心高度在安全范围内。

五查主体责任。检查渔船、船员证书是否齐全有效、是否满足职务船员最低配员标准，不得超员；严格执行进出港报告和编组生产相关制度。

二

渔船安全生产须知

请各位船东船长熟记渔船海上安全生产“六防”要点，主动学安全、自觉守规范，杜绝冒险作业，平安满载归港。

（一）防大风。继续密切关注海上台风、大风预警信息，根据避风指令，要及时返回、按时到港，大风天气不出海生产作业。

（二）防碰撞。出海前北斗、AIS、雷达等要正常开启，加强值班瞭望，实时收听VHF16频道，注意观察周边船舶，须保持号灯亮、号型对。

（三）防侧翻。网具、渔获要平衡堆放，鱼舱装满要及时返港卸货，严禁私自加装吊臂、水箱等影响渔船稳定的设备。

（四）防火灾。消防设备要好用会用，检查油路是否漏油、电线是否裸露、漏电，煤气罐要放置在厨房外，严禁在卧室抽烟、随意丢烟头等。

（五）防漏水。要常查船体凹陷、生锈、腐蚀等情况，勤查海底阀、管路等情况，船上要常备堵漏材料；木船整船要做好水线以上部位捻缝。

（六）防高温。要避免长时间高温作业，随船备齐防暑药品，发现重症热射病要及时联系救援。要配齐防中毒“四件套”（通风设备、有毒气体检测仪、过滤式或化学氧呼吸器和安全绳），入舱要严格执行“通风、戴表、慢进、闻味、守望”五步法。

海上如遇险，第一时间拨打95166或0577-88840292报警，祝大家开捕顺利，鱼虾满舱，平安归航！

来 源：温州发布

原标题： 今日开渔！久违的“虾兵蟹将”来了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com