龙港市委常委会会议传达学习贯彻温州市委十三届十次全会精神

龙港发布 2026-08-11 09:47:29

8月10日，龙港市委常委会召开会议，传达学习贯彻温州市委十三届十次全会精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。

8月10日，龙港市委常委会召开会议，传达学习贯彻温州市委十三届十次全会精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话。

会议指出，温州市委十三届十次全会是在“万亿之城”再出发新起点、提速建设“一圈一极一中心”关键时期，召开的一次具有全局性、引领性的重要会议。全市上下要深学细悟，全面领会温州市委全会精神，深刻把握紧跟追随对标看齐的政治指引、创新引领破局突围的战略指引和实干争先攻坚突破的行动指引，全力“奋战三季度、跑好下半场”，奋力交出“十五五”开局的高分答卷。

会议要求，要积蓄创新发展新动能，将建强新平台、集聚新青年、壮大新产业“三新协同”作为关键性、突破性抓手，形成“平台承载创新、人才驱动创新、产业应用创新”的链式闭环。要塑造品质都市新风貌，全面启动“一轴一带一新城”新三年大会战，提速建设“十大支撑性项目”和“十大交通工程”，深入实施“六大工程”，以绣花功夫加强城市管理，全方位提升城市承载力、辐射力、吸引力。要激发改革开放新活力，坚持以改革破难题、以开放拓空间，迭代完善“大部制、扁平化”行政管理体制，全面融入龙平苍一体化发展战略，不断激活高质量发展“一池春水”。要筑牢共同富裕新根基，推进全域和美乡村、美丽田园建设，高标准推进基本公共服务一体化，深入实施公共服务“七优享”工程，持续提升群众获得感、幸福感、安全感。

会议强调，当前正值三季度攻坚窗口期、全年工作决胜突破期，要紧盯经济运行，精准补齐短板弱项，有力稳住经济基本盘，实现三季度稳进提质、全年任务圆满收官；要紧盯项目推进，全力赶工期、抢进度、提效能，以项目之进支撑经济发展之稳；要紧盯重点攻坚，对亮点工作持续深耕、放大优势，细化攻坚举措，加快补位赶超；要紧盯巡视整改，细化整改举措、压实层级责任，以最坚决的态度、最有力的行动高质高效完成各项整改任务。

来 源：龙港发布

原标题： 市委常委会会议传达学习贯彻温州市委十三届十次全会精神

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com