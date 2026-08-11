国网温州供电公司瓯海供电分公司 2026-08-11 10:27:51

据《供电营业规则》第三十五条规定，供电公司对长期未用电的用电户进行现场检查核实，对现场不具备继续用电条件或存在安全隐患的用户要求进行销户。

关于对瓯海区长期未用电用户进行销户的公告 根据《供电营业规则》第三十五条规定，供电公司对长期未用电的用电户进行现场检查核实，对现场不具备继续用电条件或存在安全隐患的用户要求进行销户，前期梧田街道、三垟街道、丽岙街道、泽雅镇、新桥街道、景山街道、郭溪街道、瞿溪街道范围内共计91户应销用户暂时无法联络到户主，现公示满一个月后进行销户。请仍需要保留用电的用户在公示期间至属地街镇电力窗口联系工作人员或联系电力服务热线0577-51101199。 国网温州供电公司瓯海供电分公司 2026年8月10日 来 源：国网温州供电公司瓯海供电分公司 原标题： 关于对瓯海区长期未用电用户进行销户的公告 本文转自：温州新闻网 66wz.com