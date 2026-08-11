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哥伦比亚宣布进入“国家灾难状态”！强震已致111死87伤

新华社 2026-08-11 10:27:51

　　新华社波哥大8月10日消息，哥伦比亚总统德拉埃斯普列亚10日在首都波哥大通报说，该国西部当天发生的强震已造成全国111人死亡、87人受伤。

　　德拉埃斯普列亚说，地震还造成1575栋房屋受损，6座机场基础设施受损并暂停商业航班运营。

　　哥伦比亚政府10日宣布进入“国家灾难状态”，以应对地震灾情。

　　据哥伦比亚地质局发布的消息，哥伦比亚西部当地时间10日7时34分（北京时间10日20时34分）发生7.4级地震，震中距离乔科省圣何塞-德尔帕尔马市约20公里，震源深度96公里。

来　源：新华社

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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