新华社 2026-08-11 10:27:50

英仙座流星雨是北半球每年8月值得期待的天文盛事。今年该流星雨的极大出现在8月13日，ZHR（天顶每时出现率）100左右，即在理想条件下，每小时有百颗左右流星划过夜空。天文科普专家提示，本次观测条件绝佳，我国感兴趣的公众可选择12日、13日夜晚守候观测。

2023年8月13日，在四川省甘孜藏族自治州丹巴县拍摄的英仙座流星雨（多张堆栈）。（冷晓云摄，星联CSVA供图）

流星雨的母体大多是彗星。英仙座流星雨的母体是斯威夫特-塔特尔彗星。每年7月中旬至8月底，地球会穿过这颗彗星遗留的尘埃带，大量星际尘埃高速闯入地球大气层，摩擦燃烧，化作一道道转瞬即逝的夜空流光。

英仙座流星雨与发生在1月的象限仪座流星雨、12月的双子座流星雨并称为北半球三大流星雨。星联CSVA联合发起人蒋晨明介绍，英仙座流星雨流量稳定，流星体运行速度快，亮流星、火流星频发，观赏性很强。

英仙座流星雨极大通常出现在8月12日或13日，今年的极大出现在13日中午。对我国观测者而言，12日、13日两晚均可观测，12日夜间至13日凌晨为最佳观测窗口。到了后半夜，流星雨辐射点逐步升高，流星数量随之增多，且这段时间较少月光干扰，亮度不高的流星也有机会被肉眼捕捉。

如何更好观测英仙座流星雨？蒋晨明提醒，要挑选远离光污染的开阔郊外场地；后半夜气温走低，注意增添衣物；可以带上躺椅或垫子，躺着观测，减轻疲劳，延长观测时间；观测时不要死盯辐射点，放宽视野更容易看见流星；户外观测尽量结伴而行，防范蚊虫叮咬，保障人身安全。

针对摄影爱好者，蒋晨明给出拍摄建议：使用相机连续拍摄，取景时纳入地面景物，后期通过堆栈合成，可得到效果出彩的流星雨照片。

来 源：新华社

原标题： 英仙座流星雨将迎来极大 观测条件佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com