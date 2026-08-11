抖音电商安全与信任中心 2026-08-11 10:27:52

抖音电商安全与信任中心8月7日发布治理公告称，近年来，直播电商成为农产品上行的重要渠道。越来越多达人通过短视频、直播等方式展示乡村风貌、推广地方农产品，为农产品销售和乡村产业发展提供了新的经营场景。但与此同时，少数账号开始借“助农”之名进行不当营销。

近期平台在日常巡查中发现，部分达人在昵称中添加“村书”“村支”“村书助农”“村支助力”等擦边变体词，暗示村干部身份并以“助农”名义营销带货，存在身份蹭用、冒用村干部身份的嫌疑。同时利用AI等工具制作“模型果”图片替代真实产品展示，严重误导消费者，损害村干部的形象，违反平台相关规则。

平台针对此类违规账号开展专项治理行动，第一批已重置3322个此类违规账号的昵称，累计清退使用特殊背景或身份、卖惨等违规营销的达人账号41个，处置直播间1140场，具体包括警告、直播中断、关闭电商权限、冻结佣金等。

典型违规案例一：

某达人“李支XXXXXXX苹果”使用“某支”等村干部变体昵称，长期不在本地带货。此类脱离实际地域背景的“助农”行为，存在明显身份蹭用嫌疑。

某达人原昵称“村书XX三农”使用“村书”等村干部相关变体昵称，直播间悬挂“振兴乡村助力三农”横幅及多块荣誉奖牌，刻意营造村干部助农的场景氛围。经平台核查其身份存疑，涉嫌以模糊、擦边的身份暗示误导消费者。

针对此类违规账号，平台已重置其昵称。抖音电商提醒，若没有相应村干部身份，请相关达人立即修改账号昵称、头像、签名等资料，彻底移除所有村干部相关的表述，直播间严禁使用相关基层机构场景、横幅或荣誉奖牌，误导消费者。若达人确实具备相应村干部身份，请于收到通知起7天内点击链接提交相关资质材料完成备案认证。

典型违规案例二：

达人“助XX农”、“村书XXX主任”、“杨主XXXXX行动”等在直播间利用AI或其他技术，以模型果替代真实果品展示，同时存在昵称、直播场景暗示以村干部身份助农营销带货。部分账号因违规性质恶劣，平台已直接清退电商权限。

来 源：抖音电商安全与信任中心

原标题： 借“村书”“村支”违规营销，抖音处置超3300个违规账号

本文转自：温州新闻网 66wz.com