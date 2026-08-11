都市快报、人民日报健康客户端 2026-08-11 10:27:50

近日，一则“10岁女孩每天‘拼豆’三四小时，眼轴成倍增长”的消息，引发关注。

据都市快报8月10日报道，浙江省眼科医院（温州医科大学附属眼视光医院）杭州院区视光诊疗中心主治医师鲁伟介绍，“这段时间的门诊里，我接诊的度数或眼轴快速增长的孩子中，有好几个都说在玩‘拼豆’……”

“拼豆”又称“熔融豆”或“像素画”，是一种将彩色塑料小豆子按图案排列在单孔模板上，再用熨斗加热定型的手工活动（此前报道）。

鲁伟聪说，“拼豆”的颗粒很小，孩子长时间盯着操作，眼睛一直处在紧张状态，得不到调节、放松，原本就近视的孩子度数会增加，假性近视容易变成真性近视。哪怕还没近视，也会加速远视储备的消耗。“前几天有个10岁的女孩子，虽然有远视储备，但这次复查相比3个月前眼轴长了0.15mm，增长速度是正常情况的两倍。”

据了解，自从开始放暑假，该女孩每天在家“拼豆”至少三四个小时。“家长也很震惊，他们之前还觉得反正不是看电子产品，没想到还是‘中招’了。”

扬州大学附属医院眼科宋少劼医生介绍，拼豆作为一种文化娱乐活动，一定程度上的确能够帮助孩子训练手眼协调能力，增加手部操作的稳定度。

但问题在于，拼豆的豆子非常细小，绝大部分小朋友由于生长发育特点，胳膊比较短，往往会非常近距离去用眼、用手。这种情况下，长时间、高强度地近距离用眼，是眼轴增长、近视度数加深的重要危险因素。

长时间玩“拼豆”，不只是伤眼睛！

据人民日报健康客户端此前报道，陆军军医大学西南医院全科医学科副主任医师宋双双提醒，长时间玩拼豆对身体的损害是系统性的——

①颈椎与腰椎。低头久坐时，颈椎承压约为正常姿势的3倍。还会导致颈肩肌群持续紧张、腰椎间盘压力增加、血液循环不畅，引发僵硬、麻木，甚至诱发椎间盘突出。

②眼睛。长时间紧盯微小颗粒，眨眼频率显著降低，容易导致眼睛酸涩、视物模糊、畏光；长期如此可能加速近视进展或引发干眼症。

③呼吸道。劣质拼豆加热时会释放甲醛等有毒物质，短期致头晕过敏，长期可损伤肝肾神经。

安全玩“拼豆”，这三点要注意

陆军军医大学西南医院全科医学科护士长袁媛介绍，拼豆爱好者务必遵循“选好材质、选对环境、严格控制时长”三大原则。

选好材质。购买拼豆要认准3C标志、明确标注“无毒”、通过EN71/GB6675玩具安全标准的产品，气味重、颜色过于鲜艳且不均匀、价格异常低廉，很可能是不合格的“三无”产品。

选好环境。熨烫时开窗或开换气扇，避免在密闭空间操作；熨烫时头部侧偏，不要正对蒸气；作品完成后，通风晾晒1~2天再收纳，减少异味残留。

严格控时。可遵循“20-20-20”护眼法则：每隔20分钟，看20英尺（6米）外物体20秒；定时起身活动，做颈肩拉伸、转腰、远眺，以及手腕旋转、握拳张开等动作，让身体和手部都能得到放松；一般建议，每天拼豆最好不超2小时。有条件的情况下，可利用支架将拼豆板抬高至视线稍下方，减小低头幅度。

来 源：都市快报、人民日报健康客户端

原标题： 10岁女孩每天玩“拼豆”，眼轴成倍增长

本文转自：温州新闻网 66wz.com