三垟湿地景区实施清理维修暂未开放，请勿跑空！
温州新闻网 2026-08-11 10:32:00
为避免抢修期间影响游客人身安全和旅游体验，景区将暂不开放实施清理维修，清理完成后将尽快开放，具体开放时间另行通知。
温州网讯（记者 金道汉）记者今日从温州生态园管委会获悉，受台风“白海豚”影响，三垟湿地景区小部分树木倒伏道路受阻，影响旅游体验。为避免抢修期间影响游客人身安全和旅游体验，景区将暂不开放实施清理维修，清理完成后将尽快开放，具体开放时间另行通知。
请计划前来景区游览的游客朋友们提前调整行程安排，避免跑空。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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