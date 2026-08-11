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三垟湿地景区实施清理维修暂未开放，请勿跑空！

温州新闻网 2026-08-11 10:32:00
为避免抢修期间影响游客人身安全和旅游体验，景区将暂不开放实施清理维修，清理完成后将尽快开放，具体开放时间另行通知。

　　温州网讯（记者 金道汉）记者今日从温州生态园管委会获悉，受台风“白海豚”影响，三垟湿地景区小部分树木倒伏道路受阻，影响旅游体验。为避免抢修期间影响游客人身安全和旅游体验，景区将暂不开放实施清理维修，清理完成后将尽快开放，具体开放时间另行通知。

　　请计划前来景区游览的游客朋友们提前调整行程安排，避免跑空。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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