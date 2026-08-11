中国经济持续释放确定性红利

人民日报海外版 2026-08-11 10:39:31

上半年，进出口规模历史同期首次突破25万亿元；制造业增加值占GDP的比重为26.2%，比3年前提高了0.4个百分点；夏粮产量今年首次突破3000亿斤，进一步夯实粮食安全基础；上半年新设外资企业数量增长5.3%，近4800家外资企业追加对华投资……

今年以来，外部环境变乱交织，中国各地区各部门主动作为、综合施策，精准有效实施更加积极有为的宏观政策，因地制宜发展新质生产力，交出了一份亮眼的“半年报”，不仅展现出自身发展的强大韧性和活力，更持续释放出宝贵的确定性红利。

增长稳

信心得到有力支撑

从今年上半年表现看，“稳”依然是中国经济确定性红利的重要基础。

不久前，世界银行维持了对中国的增速预期，同时称若中东战事加剧、能源供应受阻并引发金融市场承压，全球经济增速可能骤降至1.3%；国际货币基金组织（IMF）下调今年全球经济预期增速，同时上调中国全年经济增长预期0.2个百分点。

国际机构对中国经济的认可与信心，有着坚实支撑。“今年上半年，国内生产总值总量69.6万亿元，按不变价计算同比增长4.7%，增速符合全年经济增长预期目标。和去年上半年比，GDP增量3.6万亿元，是近五年同期最大增量。对于我国这样超大规模的经济体，实现4.7%的增长难能可贵。”国家统计局副局长毛盛勇说。

中国经济持续释放的确定性红利，不仅是宏观增长数字，更是全球消费者手中一件件供应稳定的优质好物，产业上下游伙伴之间一张张有序流转的货物仓单。

“中国让电子产品对第三世界人民来说变得实惠了。我从没想过会有这样一天，洗衣机、笔记本电脑、大冰箱、冷冻柜和烤箱炉都能买得起。”肯尼亚网友Former Jedi Master在社交媒体上为中国机电产品点赞。

在第四届中国国际供应链促进博览会上，空中客车携十余家中国合作伙伴组团参展。空客中国采购副总裁马克·海什曼说，中国供应链在成本竞争力、交付可靠性和产品质量等方面表现卓越，在空客全球供应链版图中占据不可替代的重要地位。

“上半年，我国对东盟进出口中间品2.86万亿元，增长24.5%，占双边贸易总值的2/3。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良说，中国与东盟持续深化产业链价值链的融合互嵌，带动了中间品贸易的稳步发展。双边贸易持续扩容，映照的是中国—东盟区域经济一体化取得的丰硕成果。

动能新

贡献“含金量”不断提升

过去十多年，中国对全球经济增长贡献率一直保持在30%左右。如今，随着中国经济发展向新向优稳步提速，这份贡献的“含金量”在不断提升。

从“中国制造”与全球各类需求的精准适配来看，今年上半年多项数据传递出积极信号：与AI技术深度融合的智能仿生机器人出口超万台，遍及全球90多个国家和地区；我国锂电池、风力发电机组等绿色能源相关产品出口分别增长37.6%和35.6%；我国基本有机化学品、初级形状塑料出口分别增长25.1%和35%……“从智能挖掘机到重型燃气轮机，再到海上作业平台，一批批中国装备在各国重大项目中发挥关键作用。”海关总署副署长王军说。

“从上半年情况看，我国人工智能自主创新步伐加快，在全产业链多环节实现了快速突破。”国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅介绍，截至6月底，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。与此同时，深度求索、月之暗面等本土企业先后发布多个万亿级参数开源大模型，国产大模型全球总下载量突破100亿次。

这些，都是中国经济确定性红利在质量维度的生动体现。今年以来，肯定中国贡献、表达愿与中国伙伴加强在人工智能等新兴领域合作的声音越来越多。

英国伯明翰大学经济学教授戴维·贝利说，无论是电动汽车、电池，还是空调系统，在需求快速增长的多个领域，中国企业正成为重要参与者甚至是引领者。

在塞尔维亚机器人和人工智能教育中心主任曼迪奇看来，中国蓬勃发展的开源人工智能生态在推动全球人工智能普惠发展方面发挥重要作用，使各界能够更便捷地接触和应用先进人工智能，为更多创新实践创造了条件。

冈比亚通信和数字经济部部长拉明·贾比说，智能制造并非抽象的算法或者概念，而是帮助非洲摆脱依靠原材料开采发展的机遇。中国是冈比亚最重要的战略发展伙伴之一，中国在智能制造领域的经验给冈比亚等非洲国家带来很多启发。冈比亚期待更多中国企业前来投资合作。

潜力大

共享“中国机遇2.0”

美中贸委会《2026年度中国商业环境调查》显示，92%受访企业表示2025年在华业务实现盈利；中国欧盟商会发布的《2026年商业信心调查》显示，75%的企业认为其在华生产效率高于全球其他地区……随着“十五五”时期各项工作陆续展开，这份红利的确定性还将向更广的时间和空间进一步延伸。

以服务消费为例，2020至2025年中国居民人均服务性消费支出年均增长8.5%，展现出强大的增长动能。今后一段时期，中国服务消费发展将迎来重要的战略机遇期，服务消费将在拉动居民消费率提高和推动经济高质量发展中发挥重要作用。

“目前我国汽车产销量已经连续17年蝉联世界第一，国内的汽车保有量也达到了3.66亿辆，人民群众对汽车个性与品质的追求与日俱增。汽车改装、租赁、赛事、露营等后市场服务既与人民群众美好生活需要息息相关，也具有很大的消费增长空间和潜力。”商务部服贸司司长孔德军在谈及加快培育服务消费新增长点时说。

商务部数据显示，今年上半年，高技术产业吸引外资增长33.2%，占比达到了42.4%，创历史新高；现代服务业领域引资占比达到57%，电子及通信设备制造业增长52%，科技成果转化服务增长57.1%，研发与设计服务增长达到了82%。

“中国市场是这个时代极具价值的经济机遇之一。”澳大利亚中国工商业委员会全国主席里斯·罗伯茨说，中国连续多年保持全球第二大进口国地位，始终稳定扩大对全球商品、服务和投资的需求。

2026年上半年的数据，是中国经济持续释放确定性红利的一个缩影。从高端装备到优质服务，从“世界工厂”到“世界市场”，从机遇分享者到机遇创造者，全球万千经营主体正在并将继续用实际行动诠释着“中国机遇2.0”的广阔。

来 源：人民日报海外版

原标题： 过去十多年，中国对全球经济增长贡献率一直保持在30%左右

中国经济持续释放确定性红利

记者 王俊岭

本文转自：温州新闻网 66wz.com