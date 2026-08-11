哥伦比亚强震已致132死570伤
新华网 2026-08-11 10:39:37
哥伦比亚政府10日最新通报说，当天在该国西部发生的地震已造成132人死亡、570人受伤，全国有32个城市严重受灾。
通报说，哥伦比亚目前有5个省的首府处于红色警戒状态，分别为佩雷拉、卡利、基布多、马尼萨莱斯和亚美尼亚城。其中，佩雷拉报告60人死亡，卡利15人死亡，基布多8人死亡，马尼萨莱斯4人死亡。
初步统计显示，此次地震已造成86栋建筑物倒塌，另有7座机场暂停运营。相关部门正在开展灾情评估和应急处置工作。
来 源：新华网
原标题： 哥伦比亚强震已致132死570伤
记者 李子健
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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