特朗普称美方“百分百”控制霍尔木兹海峡
美国总统特朗普10日在白宫对媒体说，美国“百分百”控制霍尔木兹海峡，但伊朗还会“制造麻烦”。
特朗普称“航道是畅通的”，“目前唯一掌控霍尔木兹海峡的是美国海军”。他还说，美军对伊朗实施海上封锁，“只允许那些我们想放行的船只通过”。
特朗普同时称，霍尔木兹海峡“情况有点复杂”，伊朗“偶尔会投放水雷，而我们会发现这些水雷”。他还称，美军已对整个海峡进行了扫雷。
美军中央司令部9日称，美国在中东地区部署了20多艘军舰，严格执行针对伊朗的封锁措施。截至当天，美军已迫使55艘商船改变航线，令两艘商船失去航行能力，并登船检查了两艘商船。
美国有线电视新闻网10日援引船舶追踪机构克普勒公司的数据报道，过去一周霍尔木兹海峡的通行量一直处与“低迷”状态，并“在周末进一步减弱”。通过该海峡的船只7日为15艘，8日降至11艘，9日则降至6艘。
据伊朗新闻电视台8日报道，伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔表示，如果美国不改变其行为，霍尔木兹海峡将维持关闭状态，重开霍尔木兹海峡的前提是美国满足5个条件，即永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动、停止威胁或侮辱伊朗、解除对伊朗海上封锁和全部制裁、归还伊朗被冻结资产、赔偿相关军事行动给伊朗造成的损失。
伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比9日说，伊朗当前的战略是保持对霍尔木兹海峡的控制，直至敌方接受伊朗的全部条件并承认失败。
来 源：新华网
记者 黄强 熊茂伶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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