新华网 2026-08-11 11:13:28

欧洲足联、亚洲足联和中北美洲及加勒比海地区足联10日发表联合公开信，再次就国际足联此前推动设立“国际足联前进公司（FFE）”一事提出批评，认为争议已不仅涉及项目本身，更关乎国际足联的决策方式和公信力。

欧洲足联、亚洲足联和中北美洲及加勒比海地区足联10日发表联合公开信，再次就国际足联此前推动设立“国际足联前进公司（FFE）”一事提出批评，认为争议已不仅涉及项目本身，更关乎国际足联的决策方式和公信力。

三家洲际足联表示，国际足联虽然已承认FFE推进过程中存在错误，但仍主要将问题归结为沟通和程序失当，而三方认为这是一次“判断失误”。公开信称，在缺乏充分协商的情况下，以紧迫的时间表推进有关方案，致使成员协会无法充分审视其条款；试图出售世界杯相关权益是一次“严重的判断失误”，是对国际足联所服务的各个成员协会的“背信弃义”。

欧足联官网发布欧洲足联、亚洲足联和中北美洲及加勒比海地区足联公开信（部分）

三方同时要求，对FFE事件的审查应交由“完全独立的第三方”进行，而不能由国际足联自身、其工作人员或足球界其他利益相关方进行。公开信还对国际足联日前在摩洛哥举行的内部会议提出质疑，称会议仅有因凡蒂诺一名经选举产生的官员出席，没有其他国际足联理事会成员或成员协会代表受邀参加。

国际足联此前提出设立FFE，将转播、赞助、票务、授权等商业权益与赛事运营业务集中于一家由国际足联所有并控制的子公司，并计划引入少数、非控股外部投资。因凡蒂诺此后表示，在听取各方意见后，该项目造成的分歧已不再有利于最初设定的目标，因此决定不再推进该方案。

国际足联管理层5日在摩洛哥开会后承认，FFE推进过程中“存在错误”，有关过程“本应以不同方式处理”，并已就此向国际足联理事会和成员协会致歉，但同时强调，尽管存在错误，整个过程均符合国际足联现行规则。国际足联8日又发表声明称，目前越来越明显地存在一场“协调一致且持续的行动”，试图削弱国际足联及其主席因凡蒂诺。该声明同时强调，国际足联主席由成员协会民主选举产生，涉及主席选举的任何程序都必须遵守国际足联章程、民主程序和既有治理框架。

7月19日，国际足联主席因凡蒂诺在美加墨世界杯决赛前。新华社记者 黄宗治 摄

与此同时，一些洲际和国家（地区）足球组织公开表达了对因凡蒂诺的支持。非洲足联执委会6日一致重申支持因凡蒂诺，并认可国际足联关于FFE事件的说明。阿根廷足协同日发表声明，肯定因凡蒂诺过去10年的工作，并表示应继续“在其领导下”工作，推动足球运动进一步发展并提升其包容性。

摩洛哥足协此前也表示支持因凡蒂诺推动世界足球发展的相关举措。卡塔尔足协1日表示，FFE方案包含“一些值得考虑的想法”，同时欢迎因凡蒂诺为维护各成员协会团结而撤回方案的决定，并明确表示“完全支持”因凡蒂诺继续推动全球足球运动发展。

南美足联的表态则有所不同。其执委会6日欢迎国际足联撤回FFE方案，同时一致对近期未经充分对话和既有机制而采取的“单边行动”表示担忧，并呼吁维护足球大家庭团结、加强对话并充分尊重治理机制。

从各方最新声明看，FFE项目虽已撤回，但对于如何认定此次事件、如何开展后续审查，各方仍存在分歧。

来 源：新华网

原标题： 三大洲足联再批国际足联 全球足球治理分歧持续

记者 赵建通

本文转自：温州新闻网 66wz.com