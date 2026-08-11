防卫预算申请额再创新高，日本有何图谋？

新华网 2026-08-11 11:14:23

据日本媒体近日报道，就日本政府2027财年预算编制工作，日本防卫省拟向财务省申请约8.9万亿日元，申请额创历史新高。而最终防卫预算规模可能还会进一步增加。

据日本媒体近日报道，就日本政府2027财年预算编制工作，日本防卫省拟向财务省申请约8.9万亿日元，申请额创历史新高。而最终防卫预算规模可能还会进一步增加。

比防卫预算纪录不断刷新更值得警惕的，是日本防卫省拟将大量资金用来引入进攻性武器以及构建“新型作战方式”，日本“再军事化”轨迹清晰显现。扩军备武动向叠加财政失衡风险，引发日本各界担忧。

预算一路走高

日本共同社近日援引多名相关人士透露，日本防卫省拟向财务省申请的2027财年防卫预算规模将达到约8.9万亿日元，创历史新高。报道称，由于其中包含大量未明确具体金额的申请项目，预计日本政府年底最终敲定的防卫预算案可能会进一步增加。一名日本政府高官表示，2027财年防卫预算的最终规模可能达到10万亿日元。

日本政府2022年底通过现行“安保三文件”，提出在2023至2027财年将日本防卫费总额增至约43万亿日元。自2023财年以来，日本防卫预算连续突破6万亿日元、7万亿日元、8万亿日元、9万亿日元，呈现逐年递增态势。若2027财年最终预算规模达到10万亿日元，日本防卫预算大幅增长的态势将进一步延续。

4月19日，人们在位于日本东京的国会议事堂周围参加抗议活动，呼吁守护和平宪法。新华社记者贾浩成摄

“安保三文件”还计划到2027财年将防卫费提高至相当于国内生产总值（GDP）的2%。日本首相高市早苗上台后，加速推进扩军备武，已将2%的目标提前至2025财年完成。在此背景下，尽管还未到现行“安保三文件”规划期的最后一个财年，日本已出现要求进一步提高防卫费相对GDP比重目标的动向。

6月，日本执政党自民党围绕年底修订“安保三文件”向高市提交建议案，列举了多个将防卫费目标设定在GDP3%以上国家的做法，并要求确保日本的相关预算，以实现“5年内完成防卫力量变革”的目标，引发日本舆论担忧。

分析人士认为，日本防卫投入持续扩大，释放出高市政府加速军备扩张、谋求突破性军力发展的危险信号。

“防卫力”进攻化

从资金投向来看，日本所谓“防卫力”建设正加速向进攻性武器以及“新型作战方式”等方向推进，其突破“专守防卫”原则的意图明显。

据共同社报道，日本防卫省拟将人工智能技术运用于指挥控制系统，辅助数据分析、确认攻击目标，以提升决策效率。防卫省还计划大批量采购拦截型无人机，并结合尚在研发的高功率激光等技术搭建防空网络。

3月31日，民众在日本东京的日本防卫省门前集会抗议政府在熊本县和静冈县部署具备“对敌基地攻击能力”的远程导弹。新华社记者岳晨星摄

部署具备“对敌基地攻击能力”的远程导弹也是预算重点。日本今年已部署“25式地对舰导弹”，还将计划研发部署该型导弹的空射和海射版，欲打造“三位一体”远程攻击体系。

日本4日发布的2026年版《防卫白皮书》，则从政策层面确认了日本所谓“防卫力”的进攻化、实战化发展方向。新版白皮书鼓吹发展远程进攻能力，称将加快推进高超音速武器研发计划并引入外国制造的“防区外导弹”。

白皮书将“新型作战方式”置于突出位置，并将军工产业扩张包装为经济增长点，引发日本舆论警惕。日本《琉球新报》发表社论说，白皮书中有关“新型作战方式”的篇幅大幅增加，令人深切担忧“专守防卫”框架或遭突破。

日本《朝日新闻》的社论说，白皮书提出“强化防卫力有助于经济发展”，这一论调具有片面性，对防卫领域加大投入并不必然带来国民生活水平的提高。

扩军恶化财政

防卫预算连创新高，也令日本各界对国家财政的可持续性心生忧虑。

《日本海新闻》报道说，所谓防卫费相当于GDP2%的目标，是以2022财年的GDP为测算基准。然而，若在今年修订“安保三文件”后，防卫费很可能将改以2026财年的GDP为新基准。若按照2026财年的名义GDP预计为700万亿日元测算，要实现2%的目标，防卫费规模将达到14万亿日元。

在日本通胀压力尚未缓解的情况下，为大规模防卫开支筹措经费，成为摆在财务省面前的现实难题。报道指出，日本消费税减税措施可能将导致每年5万亿日元的税收损失，而此时大幅提升防卫预算，或将进一步加剧金融市场对日本财政状况的担忧。财务省相关人士感叹：“老实说，这很难办。”

5月19日，在位于日本东京的国会议事堂前，民众手持标语参加抗议集会。新华社记者贾浩成摄

报道还援引一名日本前政府高官的话说，日本财政支出改革已经接近极限，若还要大幅提升防卫费，筹措资金的渠道恐怕只剩下发行赤字国债或是增设防卫相关税种。

自民党内一名防卫领域的重要人士也表示，经济是国家安全保障的基石，倘若为了大幅提升防卫费而推行失衡的财政政策，最终只会反噬日本自身安全。

来 源：新华网

原标题： 防卫预算申请额再创新高，日本有何图谋？

记者 陈泽安 李子越 梁晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com