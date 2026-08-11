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关于温州园博园恢复开园的通知

温州新闻网 2026-08-11 21:45:00

关于温州园博园恢复开园的通知

尊敬的市民和游客朋友们：

　　根据温州市防台风应急响应调整通知，温州园博园将于2026年8月12日(星期三)上午9：00恢复对外开放。届时，园区内观光车、展陈等项目及各类商户门店(具体以实际运营为准)将同步恢复正常服务。

　　目前，园内局部区域尚在清理收尾，由此可能给您的游览带来不便，请广大市民游客予以理解和支持。温馨提示：游园时请注意安全，切勿靠近临水及陡坡区域。

　　如需咨询帮助，请拨打咨询电话：0577-88850888。

　　温州园博园建设发展有限公司

　　2026年8月11日

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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