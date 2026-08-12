温州日报 2026-08-12 08:22:53

市政府党组会议和市政府常务会议昨天召开，传达学习贯彻习近平总书记重要文章重要指示精神。市委副书记、市长张文杰主持会议并讲话。

温州网讯 市政府党组会议和市政府常务会议昨天召开，传达学习贯彻习近平总书记重要文章重要指示精神。市委副书记、市长张文杰主持会议并讲话。

会议指出，习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《加快建设健康中国》，系统回答了健康中国建设的根本性、方向性、全局性重大问题，为我国卫生健康事业发展提供了科学指引。要深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，全面落实健康优先发展战略，完善公共卫生体系，增强医疗服务能力，强化科技创新赋能，加强“三医”协同治理，提升群众健康素养，高水平建设健康温州，为做强“一圈一极一中心”提供坚实支撑。

会议指出，习近平总书记对侨务工作作出的重要指示，为做好新时代新征程侨务工作指明了前进方向、提供了根本遵循。要深学笃行习近平总书记关于侨务工作的重要论述和重要指示精神，全面贯彻党的侨务政策，发挥全国重点侨乡的独特优势，守正创新做好新时代“侨”的文章，广泛凝聚侨心，用好侨的资源，迭代为侨服务，有力服务全国全省侨务工作大局，加快建设新时代“世界的温州”。

会议还审议修订《温州市区产业政策奖补资金兑现管理办法》有关情况的汇报，强调要深化思想认识，坚持有效市场和有为政府相结合，公开透明、规范高效做好产业政策奖补资金兑现，让经营主体有更多、更直接的获得感。要提高政策效能，把握主导产业发展方向，把有限财政资金集中投向产出效率高、带动能力强、符合高质量发展方向的领域，更好赋能新质生产力培育和高质量发展。要强化过程管理，聚焦资金支付、风险防控和监督联动等关键环节，健全落实全流程、全覆盖管理机制，确保每一分财政资金都用在紧要处、花出实效来。

来 源：温州日报

原标题： 市政府党组会议和市政府常务会议召开 学习贯彻习近平总书记重要文章重要指示精神

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com