温州日报 2026-08-12 09:25:00

台风过境后，乐清大荆镇盛家塘村的葡萄种植园满目狼藉、损失惨重。目前，葡萄园仍有1万斤巨峰葡萄。如有意购买或提供销售渠道的，请联系13806604898。

温州网讯 台风过境后，乐清大荆镇盛家塘村的葡萄种植园满目狼藉、损失惨重。受强风暴雨侵袭，种植园的冷棚薄膜被尽数掀飞、散落田间，棚架裸露，枝头熟透的巨峰葡萄被风雨吹落。

据了解，老杨是湖雾镇小球村村民，此前长期在北京从事服装行业。前年，他选择回乡务农，开启了葡萄种植之路。去年，老杨首次尝试种植5亩巨峰葡萄，通过向湖雾镇种植户、亲戚虚心求教，逐步摸索出了成熟的种植管护经验。他始终坚持生态种植模式，全程不打农药，让葡萄自然成熟，种出的葡萄口感纯正、绿色健康，赢得了不少好评。

今年，老杨将规模扩大到10亩冷棚基地，除了巨峰葡萄，还增加了优质阳光玫瑰品种，满心期盼着丰收上市，却遭遇了连续两场台风。

早在葡萄挂果时，台风“巴威”就曾带来风雨侵袭，对挂果生长造成一定影响。没想到仅一个月，台风“白海豚”再次登陆，带来更强的风雨，棚体防护设施全部损毁，整片葡萄园彻底暴露在风雨中，大量成熟的巨峰葡萄纷纷脱落、浸水变质。面对突如其来的灾害与损失，老杨夫妇并未消沉。两人第一时间扎守田间开展自救。

农户的受灾困境牵动着人心，大荆镇了解情况后，迅速行动，主动对接帮扶，积极通过朋友圈、农民信箱等渠道拓宽销路，助力农户销售葡萄。

目前，葡萄园仍有1万斤巨峰葡萄。如有意购买或提供销售渠道的，请联系13806604898。

来 源：温州日报

原标题： 乐清万斤葡萄待销

记者 程源 乐清融媒记者 陈海燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com