温州日报 2026-08-12 09:25:00

近日，一场产学研对接座谈会在龙港金田高分子研究院举行。围绕技术创新、知识产权保护等话题，科研机构、企业与政府部门展开深入交流，探索一条成果产业化的路径。

温州网讯 一边是拥有31人博士科研团队、具备高校院所资源支撑的科研机构，一边是23家寻求转型突破的新材料企业。近日，一场产学研对接座谈会在龙港金田高分子研究院举行。围绕技术创新、知识产权保护等话题，科研机构、企业与政府部门展开深入交流，探索一条成果产业化的路径。

“企业要想持续发展，必须形成自己的产品壁垒。”座谈会上，龙港金田高分子研究院副院长徐董表示，当前市场信息、物流体系日益畅通，企业必须通过技术创新提升产品附加值，形成可持续发展的良性循环。

然而，对于不少中小企业而言，迈出研发创新这一步不容易。此次座谈会参会的均为年产值5000万元至1亿元的成长型企业。“最大的顾虑就是信息安全。”在前期调研中，多家企业代表坦言，由于自身研发能力有限，需要借助高校、科研机构等第三方力量开展技术攻关，但又担心核心配方、生产工艺等商业信息泄露，导致双方合作时存在保留，影响研发效果。

如何打消企业顾虑？龙港市市监局给出了解法——可围绕专利申请、商业秘密保护、数字知识产权登记等方面开展指导，帮助企业明确创新成果归属、保护无形资产，为企业放心参与研发合作扫清障碍。

今年5月，《龙港市工业企业科技创新“三清零”攻坚行动实施方案》出台，推动“规上无研发活动、规上无研发机构、规上无发明专利”清零。政策有引导、企业有需求、科研有支撑，龙港的产学研合作正迎来新的契机。

今年，金田高分子研究院结束五年的“新手保护期”，需要寻找更多的增长点。该研究院依托复旦大学、浙江大学等高校资源，在国产原料替代、高功能膜、可降解膜等领域持续推动成果产业化。

研究院很快将目光投向龙港本地。截至去年年底，龙港印刷包装相关经营主体超过4.7万家，全产业链产值突破500亿元，但行业内仍然面临同质化竞争的问题。

座谈会上，研究院围绕绿色环保材料、高性能薄膜以及人工智能赋能制造等方向，介绍了最新技术成果和应用案例。徐董介绍，研究院曾帮助一企业解决碳排放难题：曾经企业需要通过植树等方式抵消生产产生的碳排放，如今通过应用负碳新材料，可从材料端直接降低碳排放。

据介绍，这类精准对接企业需求的产学研交流活动还将持续开展，推动更多技术成果服务产业发展。

来 源：温州日报

原标题： 打消企业“不敢研发”顾虑 龙港搭起产研对话平台

记者 潘圆 通讯员 杨守雅

本文转自：温州新闻网 66wz.com