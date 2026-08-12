瓯海区委书记刘云峰调研服务业高质量发展工作，数智赋能激活商贸经济新动能

瓯海发布 2026-08-12 09:28:00

8月11日，瓯海区委书记刘云峰专题调研辖区服务业高质量发展工作，实地走访重点平台、查看运营质效、听取发展规划，部署推进服务业提质增效、提档升级工作。瓯海区领导寿宇飞参加调研。

8月11日，瓯海区委书记刘云峰专题调研辖区服务业高质量发展工作，实地走访重点平台、查看运营质效、听取发展规划，部署推进服务业提质增效、提档升级工作。瓯海区领导寿宇飞参加调研。

作为省级电商选品中心的1688温州国际选品中心，依托高铁新城枢纽区位优势，构建“线上平台+线下展厅、前端展示+后端仓储、内贸流通+外贸出口”一体化发展模式，汇聚鞋服、小家电、宠物用品、文创百货等温州优势产业产品，打造集选品对接、展览展示、供应链履约、大数据赋能于一体的全链路商贸服务平台，持续助力温州制造拓市场、销全国、卖全球。

在1688温州国际选品中心，刘云峰详细了解该中心源头供应链代采、垂类现货云仓、平台电商运营实训、品宣拓课与渠道分销、跨境全链路履约等五大服务板块运营进展、创新举措及未来计划，并与跨境物流服务商、电商培训机构、AI技术服务企业等入驻企业深入交流，认真听取企业在业态升级、资源对接、市场拓展等方面的需求与建议。

刘云峰指出，要立足区位优势和产业基础，持续深化数字经济与商贸服务业深度融合，做大做强电商选品、供应链服务、数字贸易等新业态新模式，全力打造高能级商贸服务平台。要聚焦提质增效，持续优化平台运营体系，强化大数据赋能、精准产销对接，不断提升平台集聚力、辐射力、带动力，助力本土传统制造业数字化转型、品牌化升级。要强化服务保障，精准对接企业发展需求，持续完善配套功能、优化营商环境，集聚更多优质资源、优质企业扎根瓯海发展。要创新发展业态，持续拓宽内销外贸渠道，以现代服务业高质量发展赋能全区经济社会高质量发展。要科学优化中心整体空间布局，进一步提升空间利用效率与客商参观采购体验。要加大招商引育力度，精准招引优质电商经营主体、配套电商服务机构入驻集聚，丰富平台业态供给，持续集聚客流、商流，不断提升选品中心市场人气与行业影响力。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研服务业高质量发展工作，数智赋能激活商贸经济新动能

记者：黄冰娥 黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com