平阳发布 2026-08-12 09:47:12

8月11日，平阳县委书记孟晓斌督查群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

8月11日，平阳县委书记孟晓斌督查群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于集中整治群众身边不正之风和腐败问题的系列重要指示批示精神，坚持系统思维、综合施策，以实实在在的整治成果取信于民，让群众真切感受到正风肃纪反腐就在身边、公平正义就在身边，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

孟晓斌首先来到平阳县公安局，走访大数据实战中心、侦查中心，详细了解制售假劣肉制品、私屠乱宰生猪、严打“六霸”等问题整治情况。他指出，要强化数据赋能、精准打击，持续加大整治力度，抓实抓细源头治理，全力守护人民群众“舌尖上的安全”。要强化责任担当，统筹整合各类资源和力量，协同高效地推进扫黑除恶斗争向纵深发展，为平阳县经济社会高质量发展营造稳定和谐的社会环境。

在平阳慈善园民生服务综合体，孟晓斌全面了解纠治困难群众救助不到位问题整治情况。他强调，社会救助是民生保障的最后一道防线，要紧盯困难群众救助领域，确保各项帮扶政策精准落地、惠及于民，真正让惠民政策温暖人心。

孟晓斌还来到县司法局，认真听取纠治违规异地执法、趋利性执法及乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封等问题集中整治工作情况汇报。他要求，要以规范行政执法行为为抓手，坚决纠治执法领域突出问题，切实保护市场主体合法权益，营造更加公平、透明、可预期的法治化营商环境。

督查中，孟晓斌强调，要坚持政治站位再提升，始终把群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作摆在突出位置，以高度的政治责任感和强烈的使命担当，不折不扣推动各项部署要求落地落实。要坚持问题导向再聚焦，把群众满意不满意、认可不认可作为检验整治成效的根本标准，聚焦重点领域和关键环节，精准发力、靶向施治，真正把工作做到群众心坎上。要坚持标本兼治再深化，将“当下改”与“长久立”相结合，建立健全长效监管机制，推动集中整治从阶段性攻坚向常态化治理转变，以看得见的整治成效回应群众关切。

平阳县领导许绍策、詹强、钱况参加督查。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督查群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

记者：徐远虑

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